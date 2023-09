La fuerte respuesta de Alina Lozano, luego de que un seguidor la llamara “gurre”

No obstante, son muchos los cibernautas que creen que esta relación es simplemente una estrategia digital para hacer crecer sus cuentas en redes sociales, aumentando sus seguidores e incrementando las estadísticas. Por esta razón, y debido a varias incongruencias que se han presentado en medio de la situación, miles de personas se han encargado de llegar a sus publicaciones para escribir malos comentarios respecto a su supuesto amorío.

Alina Lozano responde ante un seguidor que la llamó “gurre”

Diariamente, Alina Lozano aparece en sus redes sociales para generar interacción con los más de 395 mil seguidores que acumula en su cuenta de Instagram y la mañana del domingo 17 de septiembre del 2023 no fue la excepción, pues quiso conectarse con sus admiradores para expresar su opinión acerca de los comentarios negativos que recibe constantemente en cuanto a su apariencia física.

“Hola amigos, muy buenos días. Por acá los saluda doña Alina Lozano y como siempre, compartiendo algunos comentarios. Finalmente, todos valiosos y nutritivos para compartir. Este (comentario), el señor considera que no es tan hermoso, de hecho, me dijo: “Señora, usted es un gurre”, y me dio un argumento para hacer un en vivo superespecial, porque sí soy un gurre y a mucho honor”, indicó la actriz de 54 años de edad.