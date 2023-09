Jhonny Rivera revela por primera vez cómo reaccionó el padre de su novia al enterarse de su relación

“Un día me hizo una invitación muy especial para un concierto en Feria de Flores (...) Esa vez me dio la oportunidad de viajar en su bus con mi papá” , reveló Jenny ante las cámaras de La Kalle.

¿Qué piensa el papá de Jenny sobre esta relación?

“Se preocupó, recuerdo que en un concierto que teníamos en Bogotá, me invitó a tomar tinto. Me dijo que bueno, que él ya se había enterado de que nosotros teníamos algún proyecto sentimental, y que realmente, pues, él no se oponía por el tema de la edad, pero que si le preocupaban mucho las verdaderas intenciones mías porque a él le dolería mucho verla a ella sufriendo, porque ella no había tenido una relación anterior, que prácticamente yo iba a ser su primera pareja, y que para él iba a ser muy duro verla sufrir”, dijo Jhonny frente a la cámaras del programa.