Jhonny Rivera destapó que romance con Jenny López empezó por una apuesta

La relación de Jhonny Rivera y Jenny López no deja de ser comentada. Cada vez son más los detalles que se conocen de su relación, la cual fue confirmada hace tan solo un par de meses.

Fue Jenny quien reveló en sus redes que estaba saliendo con el cantante de música popular. Desde ese momento, no han parado las preguntas respecto a cómo empezó todo.

Justamente, durante una entrevista con Buen día, Colombia, la pareja decidió despejar algunas dudas de sus fanáticos y revelaron curiosos detalles del romance.

De acuerdo con los artistas, todo comenzó gracias a una apuesta. Jenny estaba buscando subir sus seguidores en Instagram, ya que quería que más personas conocieran su talento musical.

Jhonny se ofreció a ayudarle y le dijo que podían llegar a 10 mil seguidores en pocos días, pero Jenny no le creyó. Fue entonces cuando decidieron apostar un beso.

Finalmente, Rivera logró que la joven pasara de 3 mil a 10 mil fanáticos y ella tuvo que pagar la apuesta. Y lo cierto es que aquel beso se convirtió en el comienzo de todo su romance.

Los presentadores del programa también les preguntaron acerca de cómo mantener una relación como la suya, teniendo en cuenta que se llevan casi 30 años de diferencia.

De acuerdo con Jhonny y Jenny, su amor no se basa en la edad, sino en la comunicación y los intereses que tienen en común. La pareja es amante de los animales y prefieren quedarse en casa en lugar de ir a discotecas o bares.

Adicional a eso, en el programa les preguntaron respecto a las críticas que reciben a diario. La pareja aseguró que han sabido tomarlas con tranquilidad y que si no hubiera sido por una foto que se filtró en redes, jamás hubieran hecho pública su relación.

Los comentarios respecto a esta relación no paran. Por ejemplo, hace poco le preguntaron al cantante de música popular por qué no presumía a Jenny en redes.

La respuesta de Jhonny fue respetuosa, pero al mismo tiempo, llena de sinceridad: “A mí no me da pena presumir de ella, al contrario, me siento muy orgulloso porque es una mujer muy bonita y muy talentosa. Pero evito subir fotos y muchas cosas porque cada vez que publicó algo, se va una cantidad de gente a ofenderla y a decirnos muchas cosas. Sí lo hago, pero hay que ser prudente con la gente que no está tan de acuerdo y respetar un poquito ese punto de vista”.

Jenny hace parte de la agrupación de Jhonny desde hace varios años. Según lo que contó hace un tiempo en redes, no había una atracción entre ellos, hasta un cumpleaños, cuando Rivera la sorprendió en su finca. Gracias a ese detalle, la joven no tuvo que estar sola en esa fecha especial, pues su familia no estaba cerca.