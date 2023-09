¿Suenan campanas de boda? Jenny López confiesa si se quiere casar con Jhonny Rivera

Jenny López pasó de tener una fanaticada muy de nicho a través de sus presentaciones en tarima, a ser una de las mujeres más seguidas y asediadas de la farándula nacional, todo gracias a la relación sentimental que anunció con el cantante de música popular Jhonny Rivera, con quien lleva involucrada sentimentalmente desde hace ya varios meses y solo hasta hace unas semanas todo salió a la luz.

Esta relación estaba en lo más incógnito de las cotidianidades de los dos cantantes para no tener que lidiar con los paparazzis y los cibernautas que siempre quieres conocer un poco más de la intimidad de los famosos, sin embargo, el secreto llegó a su fin y ahora los dos artistas muestran su idilio de amor sin ningún reparo, aunque aún tienen ciertas reservas con respecto a su nueva vida pública en pareja.

Jhonny Rivera y Jenny López. | Foto: Instagram @jennylopez_oficial

Tanto Jenny como Jhonny ya habían revelado que iban a dejar de compartir detalles de su relación en las redes sociales, luego de que pasara un boom mediático en que los dos fueron invitados a varios shows de entretenimiento que contaran su historia y millones de usuarios de las redes sociales se volcaran a sus perfiles privados para conocer mucho más de lo que están viviendo.

Pero los dos artistas saben muy bien que su nueva relación es un gancho para mantenerse vigentes y de vez en cuando vuelven a realizar su tradicional dinámica de preguntas para deleitar la curiosidad de sus fieles seguidores. Muestra de ello fue la pasada dinámica de preguntas que realizó López, quien descubrió una gran incógnita que le llegó varias veces a sus mensajes directos y por eso decidió abordarla de forma directa y recatada.

La cantante aseguró que empezó a sentir atracción por Rivera después de que le celebrara el cumpleaños y tuviera otros gestos de cariño. | Foto: Instagram: @jennylopez_oficial

“¿Algún día has soñado con casarte?”, fue la pregunta de uno de los seguidores de la vallecaucana que ahora López respondió y cuya respuesta deja a más de uno pensando, pues, de haber matrimonio en la vida de la joven veinteañera, el único que puede quedar con el traje de novio es el cantante Rivera.

“Yo la verdad quiero que mi Dios me ponga las cosas como en el camino. Si yo me caso o no me caso, no voy a dejar de sentirme realizada como mujer. Cada día, época y etapa de nuestra vida lleva su propio afán… Si llega una etapa donde haya matrimonio e hijos, superchévere, la voy a recibir con mucho amor. Si no llega, también voy a estar muy tranquila y tratando de salir adelante con mis proyectos. Y entonces nada, hay que dejar que la vida fluya un poquito, sin tener de pronto muchas cositas en la cabeza e ir trabajando todos los días”, declaró la cantante en su video.

Además, Jenny no se quedó con la espinita e incluso se dio cuenta de que la persona que le hizo dicha pregunta no la seguía antes de que se supiera que ella es la actual pareja sentimental de Rivera. Por eso, López también quiso dejar clara su posición frente a su nueva audiencia para que la conozcan como realmente es y no como la han pintado en las plataformas en medio del revuelo que armó su relación.

La pareja ha enfrentado críticas en redes sociales por demostrar su amor. | Foto: Instagram @jennylopez_oficial

“Yo creo que tú me sigues después de todo el tema del chisme, porque para los que me siguen ahora, que son seguidores nuevos, les cuento, yo trabajo desde hace cinco años con Johnny y siempre he salido a cantar Empecemos de cero, Sabía que no cambiarías, Ya sé que te falle… Las canciones que tiene a dúo, y hago parte como tal de su agrupación en la parte de los coros, entonces no es de ahora, no es después del chisme, no quiero fama, no, hace parte de mi trabajo”, añadió la artista.