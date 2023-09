“Lo llevan en coche”: nuevas críticas a jurados de ‘MasterChef’ por defender a participante

MasterChef Celebrity ya se encuentra en su recta final y dentro de algunas semanas dará a conocer a su nuevo ganador. En la actualidad, solamente quedan diez participantes: El Negrito, Martha Isabel Bolaños, Carolina Acevedo, Diego Sáenz, Adrián Parada, Zulma Rey, Daniela Tapia, Natalia Sanint y Juan Pablo Barragán.

Precisamente, este último ha sido centro de las críticas, pues muchos televidentes aseguran que no debió llegar tan lejos.

Los comentarios volvieron a aparecer, luego de un nuevo capítulo del reality de RCN. Los participantes tuvieron que cocinar en parejas, pero no lo hicieron juntos, pues estaban separados por un muro.

Los famosos tuvieron que cocinar teniendo un muro que los separaba. | Foto: MasterChef Celebrity: Daniela Tapia y Zulma Rey nuevamente fueron sancionadas l Canal RCN

Juan Pablo y Natalia cocinaron juntos y fue la locutora la encargada de guiar al actor durante toda la receta. Al final, su plato se convirtió en el mejor y ambos lograron sumar puntos para subir al balcón.

Pero lo cierto es que los televidentes no quedaron contentos con la decisión de los jurados, asegurando que había platos mejores que el de ellos. Incluso, hubo algunos que afirmaron que todo lo hacían para que el actor no se fuera de la competencia.

“Ya estoy cansado de que le celebren todo a Barragán, cuando en realidad no cocina nada”, “Como raro, los jurados dándole el visto bueno a los platos de Barragán, cuando todos sabemos que no debería estar ahí”, “Siempre hay alguien que lo lleva en coche” y “Espero que este hombre no llegue a la final, han sido algunos de ellos.

Juan Pablo Barragán en 'MasterChef Celebrity'. | Foto: Fotograma: min 44. Video 'Episodio 14 Temporada 5 MasterChef Celebrity 2023'. YouTube: MasterChef Colombia.

Cabe mencionar que Juan Pablo sabe muy bien de las críticas que ha recibido durante el programa. Incluso, hace poco respondió con sarcasmo a uno de los comentarios de uno de sus detractores.

“Barragán no debería estar ahí, Karol sí”, aseguró una persona en redes, a lo que el actor respondió que: “Lo mismo pienso. Pero así son las cosas”.

Juan Pablo Barragán respondió a las críticas por estar en 'MasterChef'. | Foto: Instagram Canal RCN

Hace unas semanas el actor fue entrevistado por Bravíssimo. Allí, les contó tanto a los espectadores como a los televidentes que no quería aceptar la invitación para ser parte del reality por diferentes razones. Una de ellas estaba relacionada con sus pocas habilidades para la cocina:

“A mí no me gusta cocinar, yo era el que hacía el jugo y lavaba la loza. No quería aceptar porque me cuesta mucho cocinar, siempre me enredo. Yo ahí aprendí, yo dije: ‘voy a ser asistente de cocina’. Yo me hacía atrás, y si me decían ‘pásame esto’, lo hacía. Entonces, iba aprendiendo de los que sí sabían”.

Otras de las razones es que, de acuerdo con el famoso, estar en esta clase de programa significa recibir comentarios negativos y él no quería eso.