Con sarcasmo, Juan Pablo Barragán respondió a quienes lo quieren ver fuera de ‘MasterChef’

La competencia no se detiene en MasterChef Celebrity. En el reality solo quedan diez famosos, quienes están buscando un cupo en el top 5.

Cada versión ha tenido sus sorpresas y en esta, Juan Pablo Barragán ha dado mucho de qué hablar. Tanto televidentes como compañeros de cocina hablan de él, y desde todos los ángulos. Algunos afirman que ha avanzado, mientras que otros aseguran que no merece haber llegado tan lejos.

Precisamente, varios comentarios de este estilo han llegado a las redes sociales, y él decidió responder a uno de ellos.

La situación se dio recientemente cuando RCN publicó en su Instagram una foto en la cual se le puede junto a los otros famosos que aún siguen en la competencia.

En el último reto de eliminación, Juan Pablo Barragán estuvo en la cuerda floja. | Foto: MasterChef Celebrity | Capítulo 85 | La última oportunidad de estar en el top 10 l Canal RCN

De inmediato comenzaron las críticas respecto a la participación del actor: “Barragán no debería estar ahí, Karol sí”, “Hay dos que NO merecen estar en el top 10. Barragán y Martha siempre fueron muy cuestionados por los platos y presentación”, “MasterChef, ya digan que Barragán va a llegar sin hacer nada” y “Eso es el colmo. No entiendo qué hace Barragán ahí”, fueron algunos de ellos.

Parece que Barragán leyó todos esos comentarios y tomó la decisión de responder. Lo hizo corto, y dejó claro que las críticas no le importan: “Lo mismo pienso. Pero así son las cosas”.

Juan Pablo Barragán responde a las críticas por estar en 'MasterChef' | Foto: Instagram Canal RCN

Probablemente, varios televidentes no sean fanáticos de la manera de cocinar del actor, pero sí adoran su humor y sinceridad.

De acuerdo con Barragán, ambos se habían distanciado bastante antes de su salida, y todo se debió a rumores de una persona:

“Yo te amo, Juliana (así una persona con sus chismes y habladurías por debajo de cuerda haya intentado dañar nuestra amistad, durante el programa hoy le enseñamos que el amor es bello y sobre todo el único camino). Sabemos lo que nos queremos y respetamos. Siempre será un placer compartir contigo. Gracias por todo lo que me enseñaste y me guiaste”, escribió en redes.

Juliana Galvis y Juan Pablo Barragán tuvieron varias discusiones antes de su salida en 'MasterChef Celebrity'. | Foto: Captura de pantalla Canal RCN

Hace un tiempo, en una conversación con Bravíssimo, contó un poco de su paso por el reality. En principio, no quería aceptar la propuesta porque el tema de la cocina nunca le había llamado la atención.

“A mí no me gusta cocinar, yo era el que hacía el jugo y lavaba la loza. No quería aceptar porque me cuesta mucho cocinar, siempre me enredo. Yo ahí aprendí, yo dije: ‘voy a ser asistente de cocina’. Yo me hacía atrás, y si me decían ‘pásame esto’, lo hacía. Entonces, iba aprendiendo de los que sí sabían”.

De acuerdo con el actor, su paso por el reality le dejó muchos aprendizajes, y no solamente técnicos:

Juan Pablo Barragán en 'MasterChef Celebrity'. | Foto: Fotograma: seg 42. Video 'El reto de eliminación inicia con calle de honor'. YouTube: MasterChefColombia

“Cocinar es muy difícil. Yo en MasterChef entendí que la persona que cocina y que le hace comida a uno es maravillosa. Uno a veces no valora eso. No valora a quien siempre cocina”.

En aquella conversación también se sinceró respecto a por qué le dan pavor este tipo de formatos y por qué también pensó en su momento no aceptar la invitación.