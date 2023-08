Chismes en ‘MasterChef’: Juan Pablo Barragán revela por qué se distanció de Juliana Galvis

El programa gastronómico se encuentra en la transmisión de la mitad de sus capítulos y la tensión entre sus participantes cada vez es más grande, pues son varias las ocasiones en las que han discutido frente a las cámaras del Canal RCN, luego de no ponerse de acuerdo en la realización de los distintos retos.

“Yo con Juliana Galvis… ¡Divina! yo ‘peleé’ un día con ella. Estábamos rebien. Y entonces pasó que alguien se puso a echar chisme… Porque no entiendo por qué siempre tiene que haber gente chismosa. Entonces a Juliana le dijeron una cosa, a mí me dijeron otra y por el afán del programa no lo pudimos hablar. Entonces, nos empezamos a distanciar. Y luego nos vimos y nos dimos cuenta de que era un chisme que un participante nos había echado”.