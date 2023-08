“Huele horrible”: Jorge Rausch criticó este importante condimento colombiano

“Una vez hice algo mal y el jefe de la sección me metió al cuarto frío, apagó la luz y me pegó. Fui a donde el chef, le conté y le dije que la próxima vez que el tipo me pegara le iba a devolver. Y me respondió: ‘Si usted le devuelve, yo lo echo’. El episodio no se repitió, pero no puedo decir que se relajó la presión. Eso no existe. No es como que uno va se queja y lo tratan mejor”.