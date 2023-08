Giovanny Ayala no se guardó nada y le respondió a Amparo Grisales

La novena temporada de ‘Yo me Llamo’ continúa en etapa de audiciones, y noche tras noche son varios los participantes que se presentan al programa de imitación para tratar de convencer al exigente grupo de jurados de que pueden convertirse en el “doble perfecto” de su artista musical favorito.

Yo me llamo vuelve a la pantalla de los colombianos | Foto: Canal Caracol

Yo me llamo 2023. Bogotá, Julio 18 de 2023. César Escola. Amparo Grisales. Pipe Bueno. Foto:Heidy León-Revista Semana. | Foto: Heidy León

Jurados de 'Yo me Llamo' | Foto: Instagram @yomellamo

El oso que vivió Amparo Grisales

Por otro lado, Amparo Grisales mencionó: “Para mí no te llamas porque cantas mucho mejor que el original”.

Imitador Giovanny Ayala en 'Yo me Llamo'. | Foto: Captura de pantalla Caracol Televisión

“Ay, me va a matar el papá”, procedió a decir la bella mujer de 66 años, en medio de risas.

Giovanny Ayala le respondió a Amparo Grisales luego de los comentarios que hizo en 'Yo me llamo' | Foto: Tomada de Instagram @giovannyayalaoficial

En ese momento los jurados comenzaron a reír de manera desconcertada, pues no es muy usual que los hijos de grandes artistas se presenten en este tipo de concursos.

Amparo Grisales hace el oso en 'Yo me Llamo' al referirse a Giovanny Ayala en frente de su hijo. | Foto: Captura de pantalla Caracol Televisión

“Tu papá es maravilloso... lo he acompañado cuando hacíamos ‘Do Re Millones’ (concurso musical que se emitió hace varios años en el Canal Caracol), y es un gran artista, me encanta. Si te llamas”, afirmó César Escola, mientras Amparo no podía controlar la risa nerviosa.