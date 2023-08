“No debieron pasarla”: así fue la polémica audición de ‘Yo me llamo’ Karol G

El reggaetón es uno de los géneros musicales más escuchados en el país, y Colombia cuenta con varios exponentes en este ritmo urbano que lo representan a nivel internacional, como Karol G. En el 2023, ‘Yo me llamo’ ha recibido varias imitadoras de ‘La Bichota’, sin embargo, no han convencido totalmente el público y el trío de jurados.

Antes de abandonar el escenario, la imitadora de la ‘Bichota’ le prometió a los jurados y a los televidentes que iba a trabajar y estudiar lo necesario para poder demostrar su talento en la siguiente fase de ‘Yo me llamo’. “Es un sueño que muchos queremos y no puedo de la emoción. De verdad, le quiero enviar un saludo muy especial a mis padres porque son los que me han apoyado en todo mi proceso y aquí puedo ser lo que yo quiera ser y yo voy a lograr, si me llamo Karol G”, finalizó en medio de lágrimas.