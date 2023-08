¿Son gemelos? la curiosa reacción de Pipe Bueno al ver a su doble en ‘Yo me llamo’

No obstante, hubo un momento icónico durante esta gala, pues a la tarima de ‘Yo me llamo’ llegó quien sería la persona más parecida físicamente, a uno de los cantante de música popular más importantes del momento, Pipe Bueno.

Otros imitadores del artista

“Usted no es ni Pipisito, ni Pipisote, yo tengo aquí a Pipesote, pero la verdad, no sé qué te pasa, no sé qué pasa con tu voz, pareces borracho”, expresó seriamente la ´diva de la televisión colombiana’, logrando que el participante incrementara su nivel de nerviosismo.

El cantante original, confesó que al verlo entrar a la tarima de ‘Yo me llamo’ no quedó muy convencido, pues en su percepción llegó caminando de una forma muy particular y, “tendría que haber caminado como una estrella, no como aburrido, como arrastrando los pies”, mencionó el artista de música popular.