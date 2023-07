Así fue el primer capítulo de ‘Yo me llamo 2023′: hasta hubo imitador de Mario Bros

Yo me llamo 2023. Bogotá, Julio 18 de 2023. César Escola. Amparo Grisales. Pipe Bueno. Foto:Heidy León-Revista Semana. | Foto: Heidy León

Super Mario Bros Wonder | Foto: Foto tomada del portal Vidaextra.com

El imitador del personaje hermano de Luigi quiso replicar la popular melodía del videojuego, no obstante, no contaba con el mejor nivel de afinación o técnica vocal, por lo que, sin dudarlo por un segundo, los tres jurados presionaron el botón rojo, dejándolo por fuera de la competencia.

View this post on Instagram

Como se ha podido observar en las temporadas anteriores, este tipo de audiciones no son las preferidas de Amparo Grisales, quien dejó ver su descontento ante la situación y no dudó en mandar a Mario Bros ‘derechito para su casa’, luego de la peculiar intervención.

La divertida audición de Mario Bros en 'Yo me llamo' | Foto: Instagram @yomellamo

Pese a esto, quisieron conocer las razones por las cuales el hombre había asistido a ‘Yo me llamo’ y ponerse en los pies de este personaje, lo que el participante respondió: “Empecé a hacer este personaje con el casco y el bigote por hacer reír a la gente, no pasamos, pero como siempre estoy agradecido con Dios. Conté con el apoyo de mi familia y eso me motivó”, concluyó el hombre mientras aún portaba el llamativo disfraz.