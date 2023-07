Números de la suerte de Darío Gómez para ganarse el chance o la lotería

En su momento, fueron muchos los colegas y amigos que expresaron sus condolencias a la familia y mostraron su dolor tras la inesperada perdida, entre estos: Luis Alberto Posada, Francy, Pipe Bueno, ‘El Charrito Negro’, etc. Igualmente, los fanáticos del ‘Rey del despecho’ manifestaron su profunda tristeza y lo acompañaron en todo el proceso, hasta su llegada al cementerio.

Hija de Darío Gómez afirma que su padre le ha hablado

El 26 de julio del 2022 pasó a la historia, pues fue el último día en el que en máximo exponente de la música popular en Colombia dio su último suspiro, enlutando no solo a su familia, sino a sus miles de admiradores alrededor del mundo.

Sin embargo, su música sigue presente en los corazones de sus seguidores, quienes todavía cantan temas como ‘La tirana’ ‘Mi renuncia’, ‘Sin respeto no hay amor’, ‘Daniela’ , entre muchos otros; permaneciendo así en sus memorias.

“Sí, he sentido la presencia de mi padre muchas veces, demasiadas veces. La más bonita fue en la casa finca, cuando armamos el telescopio que le entregó a mi niño. En ese momento ya nos íbamos a venir a Medellín y nos estábamos despidiendo. En ese momento, mi papá dijo: ‘Cata’. Yo creí que estaba loca y simplemente miré y pregunté si alguien me llamó. Todo el mundo me dijo que fue mi papá, ocho personas más escucharon. Eso fue maravilloso. Escuchar decir ‘Cata’ de mi papá otra vez fue algo superlindo”, concluyó la hija del rey del despecho.