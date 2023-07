La Liendra se salvó de milagro después meterse en una pelea de fútbol

Esta fue la primera impresión que tuvieron los padres de Dani Duke sobre ‘La Liendra’

“Mi papá te conoció y no sabía que tú ibas a ser su nuero, entonces no sé. Y mi mamá… es que ellos ya se llevan una impresión de redes sociales. Mi mamá me preguntaba qué ¿Cuándo te iba a conocer?, ¿por qué no lo conozco?, decía. Pues mi mamá te conoció un año después”, dijo Dani Duke ante este cuestionamiento.