Dani Duke destapó cuál fue la primera impresión que se llevaron sus papás sobre La Liendra

Gracias a las redes sociales, muchas personas han conseguido un reconocimiento notable a partir de su actividad digital. Los denominados influencers y creadores de contenido han sabido aprovechar este tipo de espacios para consolidar un fuente de ingresos y fama.

En Colombia, dos de los creadores de contenido más populares son La Liendra y Dani Duke, quienes además conforman una de las parejas más mediáticas de la farándula nacional.

A través de sus cuentas en plataformas como Instagram y TikTok, La Liendra y Dani Duke han cosechado un éxito prominente. Asimismo, sus millones de fans en redes sociales permanecen atentos a todas las publicaciones que suelen realizar.

A través de sus instastories, La Liendra leyó una pregunta que le dejó uno de sus seguidores referente a la primera impresión que tuvieron sus suegros al momento de conocerlo. En vista de que Dani Duke estaba ahí, el joven le pidió a ella que respondiera.

La Liendra y Dani Duke. | Foto: Instagram: @la_liendraa

“Mi papá te conoció y no sabía que tú ibas a ser su nuero, entonces no sé. Y mi mamá... es que ellos ya se lleva una impresión de redes sociales. Mi mamá era como: ¿cuándo lo voy a conocer?, ¿por qué no lo conozco? Mi mamá te conoció a ti un año después”, dijo Dani Duke.

“Mi mamá se muere de amor por ti. Ella siempre dice: es super buen hijo (...). Haces quedar mal al resto de hijos, porque eres superbuen hijo (...)”, continuó la influencer.

Adicionalmente, comentó que valora el hecho de que La Liendra suele compartir bastantes momentos de calidad con su mamá y familia en general.

Dani Duke abrió su corazón y compartió sentido video sobre complejo momento que vivió: “me sentía perdida”

En medio de las publicaciones que suele subir a su cuenta oficial de Instagram, Dani Duke llamó la atención de sus fieles fanáticos con un inesperado video en el que revelaba el complejo momento que lidió en su realidad. La maquilladora profesional contó que se enfrentó a una angustiante y triste situación en su vida, luego de que perdiera el horizonte con respecto a su carrera en las plataformas digitales.

Según se pudo detallar, Dani Duke apareció en un clip hablando de lo acelerada que iba la vida y de lo importante que era tomarse un tiempo, recapitular y analizar a profundidad todos los frentes del presente, evitando entrar en colapsos internos. La instagrammer fue clara en que atravesó una crisis densa hace seis meses, al punto que se desconectó de lo que la llenaba realmente.

Dani Duke. | Foto: Foto: Instagram @daniduke

“La vida va a mil por hora, pero hay momentos en los que tienes que parar porque te sientes más perdido que nunca, con más inseguridades que nunca. No sabes para dónde vas y tienes que parar y mirar atrás, porque para un saber hacia dónde va, uno tiene que entender de dónde viene”, inició diciendo en el post.

“Tienes que recordar por qué empezaste todo en primer lugar y eso es lo que me pasó hace seis meses”, agregó.

En este contenido, la creadora de contenido se sinceró y mencionó que estaba sintiéndose completamente vacía, no hallaba para dónde coger y no veía un “norte” en su camino. Allí apuntó que sabía que sus seguidores habían visto la desconexión que tuvo en su trabajo, por lo que necesitó replantearse muchas cosas.

“Estaba viviendo una vida muy acelerada, pero me sentía vacía, me sentía perdida, me sentía sin norte. No sabía qué realmente me estaba dando felicidad o si estaba haciendo las cosas más por compromiso que por pasión, y creo que muchos de ustedes lograron ver eso en mis redes sociales”, contó frente a la cámara.

Dani Duke | Foto: Instagram @daniduke

En este proceso, Dani Duke tuvo que buscarse de nuevo, hacer clic con sus ideas y sus sentimientos, dejando atrás la incomodidad que estaba lidiando en el interior. Su cuerpo comenzó a ser el foco de estos cambios, plasmando lo mal que se encontraba.

“Siento que todo se estaba conectando porque no solo en mi vida profesional me sentía así, perdida, vacía, sin un sentido, también siento que personalmente me estaba sintiendo incómoda por dentro. Estaba Daniela tratando de buscarse, encontrarse. También lo reflejaba mi cuerpo, mi piel estaba pasando por el momento más terrible de mi vida, me estaba sintiendo insegura con mi físico, con mi pelo”, mencionó.

Dani Duke fue enfática en que los daños en su piel eran evidente y la inseguridad comenzó a apoderarse de ella. Ahí compartió videos y fotos de cómo su cuerpo exteriorizaba lo complicado que estaba todo en su mente.