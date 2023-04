La Liendra y Dani Duke vivieron momentos de pánico durante los disturbios del Atanasio Girardot

Un nuevo hecho de violencia en el fútbol se registró este domingo 16 de abril en el estadio Atanasio Girardot, de la capital antioquena, que albergaría el encuentro entre Atlético Nacional y América de Cali. Pero las cosas se complicaron y el partido se canceló por el pánico que se vivió en el lugar debido a enfrentamientos entre hinchas. Entre los asistentes estaban los creadores de contenido Dani Duke y La Liendra.

La pareja de 'influenciadores' estuvo en los disturbios de la barra de Nacional en el estadio de Medellín. - Foto: Tomadas de Twitter @juandl84 / Instagram @la_liendraa - Montaje: SEMANA

La barras bravas se alteraron y empezaron a causar disturbios en el lugar. Las autoridades tuvieron que intervenir cuando todo se complicó, pues empezaron a lanzar gases lacrimógenos y a desbaratar la gradería.

La Alcaldía de Medellín informó que unas 89 personas fueron atendidas por los organismos de socorro en medio de la asonada y resultaron afectados unos 30 miembros de la Policía; además también hay otros que están en la lista de afectados.

Al parecer, las razones de los desmanes fueron las inconformidades que existen entre algunos fanáticos con las directivas del club verdolaga.

La escena quedó registrada en múltiples videos e imágenes que fueron viralizados en las redes sociales, en los que se observa todo lo que pasó entre las autoridades y los hinchas y cómo, en medio de los gases lacrimógenos, se escuchaban los gritos de las personas que estaban en las tribunas y buscaban salir del lugar.

Ayer se presentaron desmanes a las afueras y dentro del estadio Atanacio Girardot @nacionaloficial pic.twitter.com/caYrBqzHkz — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) April 17, 2023

Partido entre Atlético Nacional y el América de Cali fue suspendido por disturbios que empezaron en la tribuna sur del estadio Atanacio Girardot. El juego se disputara este lunes 17 de abril a las 10:00 de la mañana. Policias y ciudadanos heridos. Y NADIE HACE NADA. @Dimayor pic.twitter.com/Y4SeRCiMR2 — Farid Barbosa (@colombiadeporte) April 17, 2023

El alcalde distrital de Medellín, Daniel Quintero, lanzó una dura advertencia a través de sus redes sociales, luego de los desmanes. “No vamos a tolerar la violencia. Me toca poner hasta 800 policías por cada partido. No prestaremos el estadio a Nacional hasta que no se acuerden condiciones mínimas de seguridad entre barra y directivas, y la vigilancia sea pagada por el equipo. Prefiero a los policías cuidando a la gente en las calles”, trinó el mandatario.

El alcalde Quintero trinó en sus redes sociales. - Foto: Twitter Daniel Quintero

El informe de la administración distrital reseñó que ninguna de las personas heridas tuvo afectaciones graves. Respecto a los daños ocasionados al lugar, el Instituto de Deportes y Recreación de Medellín (Inder) avanza en la evaluación de los estragos este lunes 17 de abril.

Mientras todo esto pasaba y las barras se tomaban el Atanasio Girardot, La Liendra y Dani Duke se encontraban en una de las tribunas y tuvieron que presenciar y vivir en carne propia todos los disturbios que ocurrieron. Duke aseguró que contaría todo este lunes 17 de abril, mientras el influenciador sí publicó algunos de los instantes de pánico en sus redes.

A través de Instagram el influencer compartió todo lo que vivió junto a su novia en el Atanasio Girardot. La pareja asistió como tantos otros hinchas a ver el juego, sin pensar que las cosas se saldrían de control de esa forma. Y, aunque todo estaba descontrolado, ambos intentaron mantener la calma.

En las grabaciones se pueden evidenciar cuando La Liendra intenta calmar a su novia en medio de los disturbios. En esta se escucha como le dice a Dani “ya, yo estoy acá, tranquila”. Sin embargo, las cosas se fueron complicado pues en un momento el caos llegó a su tribuna.

“Uy, pero se put… esto horrible. Se nos metieron para acá”, comentó el creador de contenido por la situación que estaban viviendo esa tarde. Tiempo después, Dani Duke subió una foto con una copa de vino blanco y mostrando que se le había roto una uña en medio del caos.

La creadora de contenido estuvo en el estadio y vivió momentos de pánico - Foto: @daniduke

Los seguidores de La Liendra y Dani Duke están a la esperan de algún en vivo o un reel donde ambos cuenten lo que les pasó y cómo se sintieron en ese momento. Por ahora, sus fans les enviaron mensajes dejándoles saber que se preocuparon por lo sucedido.