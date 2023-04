Las millonarias pérdidas que dejó batalla campal en el estadio Atanasio Girardot este domingo

En redes sociales han circulado las impresionantes imágenes de violencia que se presentaron tras el partido Nacional vs. América por parte de las barras bravas del equipo ´verdolaga´.

El encuentro fue cancelado y dejó a 89 personas heridas; al menos 30 miembros de la Policía están entre los afectados.

Momento en el que agentes del ESMAD y barristas de Atlético Nacional se enfrentan en la tribuna sur - Foto: Twitter @BlogVerdolaga

La tensión se apoderó del Atanasio Girardot desde antes de la apertura de las puertas del escenario deportivo, donde Atlético Nacional enfrentaría este domingo 16 de abril al América de Cali por la fecha 14 de la Liga Betplay Dimayor.

“Se registraron algunos daños a la infraestructura de la Unidad deportiva, entre las que se encuentran las tribunas, vallas, algunos torniquetes, locales comerciales, y la destrucción de 17 cámaras de seguridad. Aún se están cuantificando los daños registrados”, señaló la administración municipal. Las perdidas ascienden a los 1.000 millones.

Los hinchas de la barra denominada Los Del Sur - LDS- habían advertido su descontento por la decisión de la dirigencia verdolaga encabezada por Mauricio Navarro y Benjamín Romero.

Así quedó la zona sur del Atanasio Girardot tras los disturbios de la barra Los Del Sur - Foto: Jaime Pérez - El Colombiano

“La dirigencia de Nacional traicionó a su pueblo y a su hinchada. Carolina, Benjamín y Navarro, los peores dirigentes de la historia”, escribió la barra Los del Sur (LDS) de Atlético Nacional en un comunicado oficial.

Exactamente, una hora antes del partido, la tensa calma se convirtió en disturbios. Las redes sociales se llenaron de videos en los que los hinchas, aparentemente de LDS, tuvieron que ser detenidos por el ESMAD, Escuadrón Móvil Antidisturbios.

Las imágenes dejaron ver como algunos aficionados arremeten con palos, vallas y todo lo que se les atraviesa contra los uniformados.

Hasta los extintores los arrancaron de las paredes - Foto: Jaime Pérez - El Colombiano

Incluso en las afueras del escenario se presentaron problemas. “Bombas de estruendo e ingreso del Esmada la tribuna Sur.”, escribió Juan David Londoño en su cuenta oficial de Twitter.

Los grupos de prensa de Atlético Nacional reportaron que la Alcaldía de Medellín dio la orden de cerrar las puertas del Atanasio y evitar el ingreso de más hinchas, periodistas y demás personas que querían presenciar el clásico histórico con América de Cali. Hasta el juez central Luis Matorel y sus asistentes abandonaron el terreno de juego.

“Por razones de seguridad se ha suspendido el ingreso a las graderías, pero el partido no se ha cancelado todavía, se informa oficialmente en los parlantes del Estadio”, dijo Juan David Londoño.

Cabe resaltar que la Policía Nacional tenía la responsabilidad de la seguridad en el estadio y argumentó, según medios locales, que no tenía las garantías para llevar a cabo el juego.

Baños de la tribuna sur del estadio Atanasio Giradot - Foto: Jaime Pérez - El Colombiano

Por su parte, el alcalde Quintero ha dicho que no prestará el estadio al equipo verdolaga si no hay garantías para ello, para justificar estas declaraciones sumó que “tener que sacar 800 Policías de la calle para ponerlos a cuidar un partido de Nacional que es un negocio privado es inaceptable”.

Además, añadió que son las directivas quienes deben proporcionar vigilancia privada. “La ley es clara en que son las directivas las que deben contratar servicios de vigilancia privada”, dice otra parte del trino.

Juan Pablo Ramírez, secretario de Gobierno de la Alcaldía de Medellín, le echó la culpa a Atlético Nacional y responsabilizó a sus dirigentes de los hechos violentos.

Los disturbios fueron protagonizados por hinchas de Nacional. - Foto: Twitter Juan David Londoño

“Una noche muy desafortunada para el fútbol en la ciudad. Rechazamos la violencia, pero queremos que quede muy claro y que se establezca la responsabilidad de los directivos del club en estos destrozos, en las lesiones de los policías, jóvenes ensangrentados por la renuencia de un club de escuchar a su hinchada. Con su actitud generaron esto. Rechazo también la violencia de los hinchas y vamos a identificar quienes causaron los destrozos”, dijo el secretario de gobierno.

Mauricio Navarro, presidente de la institución verdolaga salió en defensa de la institución y aclaró que la Alcaldía de Medellín los invitó para tener un diálogo que consideraron “sesgado”, porque, según argumentan, desde la administración de Daniel Quintero, apoyan la barra en mención.

“Lamentar lo que está pasando. Tuvimos el viernes una reunión con la barra y aclaro que no tenemos problema con los hinchas. Es un problema de Los Del Sur (LDS) con la institución, porque no estamos dispuestos a sus exigencias económicas. Me aconsejaron no ir a la reunión por las amenazas que no son inventadas”, dijo el máximo dirigente verdolaga.