Alcaldía de Medellín no se retracta e insiste en culpa de Atlético Nacional por desmanes de hinchas

La Alcaldía de Medellín sigue insistiendo en la supuesta responsabilidad que tendrían los directivos de Atlético Nacional por los desmanes que protagonizaron las barras bravas en la tarde de este domingo 16 de abril en el estadio Atanasio Girardot. La lluvia de críticas no ha parado.

El encargado de distribuir las culpas públicamente fue el secretario de Gobierno, Juan Pablo Ramírez. Él afirmó que los líderes del equipo de fútbol tendrían que asumir los estragos que causó la asonada en los policías y fanáticos que resultaron heridos.

El comentario lo hizo en una transmisión de Win Sports y desató la molestia en las redes sociales. El funcionario empezó diciendo: “queremos que quede claro y se establezca la responsabilidad de los directivos de Nacional en las lesiones de policías [y] jóvenes”. Luego, presentó las razones por las que los protagonistas arremetieron violentamente contra las autoridades: “Por la renuencia a escuchar a la hinchada y a las fuerzas vivas del equipo, estas responsabilidades deben ser establecidas esta semana”, agregó Ramírez.

Juan Pablo Ramírez junto a Daniel Quintero. - Foto: Tomada de la cuenta de Twitter de @juanparal.

Esas palabras cayeron como una bomba en la opinión pública. En las redes sociales criticaron su posición y le pidieron explicaciones. Entonces, el alcalde Daniel Quintero, quien está fuera del país y dejó en encargo a la administración, publicó un mensaje en su cuenta de Twitter relacionado con el incidente.

Desde Centroamérica, el mandatario escribió en Twitter: “No vamos a tolerar la violencia. Me toca poner hasta 800 policías por cada partido. No prestaremos el estadio a Nacional hasta que no se acuerden condiciones mínimas de seguridad entre barra y directivas”.

Ante el escándalo, el secretario de Gobierno dio la cara. No se retractó e insistió en la culpa que tendrían los líderes del equipo en el marco de la violenta manifestación que se presentó al interior de la unidad deportiva y que obligó a frenar el partido con América: “Frente a este tema, lo popular sería decir lo obvio, que rechazamos la violencia y que quienes participaron de los hechos serán judicializados”.

Atlético Nacional vs. América en vilo por hecho violentos en el Atanasio Girardot. - Foto: @Yulianasuaza84 @juandl84

En el mismo párrafo, justificó su posición: “Lo que no quieren aceptar es que hay unas causas de fondo en esta situación, que nosotros sí reconocemos y que no nos da miedo evidenciar”, citando la supuesta responsabilidad de las directivas del club en el incidente.

Más tarde, ajustó su argumentación: “Parece que no había quedado suficientemente claro en el estadillo social que la manera de tramitar el descontento de los jóvenes puede ser la represión y la violencia estatal, la escucha y el diálogo son las herramientas poderosas”.

Frente a este escenario, la Alcaldía de Medellín citó de manera extraordinaria a la comisión de seguridad del fútbol para evaluar la situación que aconteció en el estadio Atanasio Girardot y la polémica que desataron los comentarios de la administración distrital.

Lo cierto es que la Alcaldía de Medellín manifestó que no va a tolerar los actos de violencia al interior de la unidad deportiva y que no está dispuesta a poner a disposición de los equipos a los miembros de la Policía Nacional para contener el orden público en la cancha, por disposición de Daniel Quintero.

El alcalde Quintero trinó en sus redes sociales. - Foto: Twitter Daniel Quintero

De acuerdo con el balance del Ministerio Público, al menos 11 uniformados y 13 ciudadanos quedaron heridos en medio de la violenta protesta que tendría relación con inconformidades entre una barra brava y las directivas del Atlético Nacional.

El acto de violencia había sido anticipado a razón de que las partes tenían posturas radicales. Desde el viernes, la Alcaldía sospechaba que se iba a presentar una alteración y, a pesar de avanzar en conversaciones, no hubo resultados favorables y el resultado fue la asonada.