“Duré muchos shows llorando y bebiendo”: Pipe Bueno sobre la partida de Darío Gómez

Durante el lanzamiento de su nueva colaboración con el artista Luis Alfonso, llamada Lo bueno nunca dura, Pipe Bueno y el cantante mencionado estuvieron trayendo a colación al recién fallecido ‘rey del despechor, Darío Gómez.

Entre tanto, en medio de la entrevista realizada por Infobae, Bueno resaltó que le daba mucha tristeza la muerte de Gómez, afirmando que, para él, el ‘rey del despecho’ todavía tenía mucha vida por delante, al igual que su música, además indicó que había llorado el fallecimiento del músico durante un largo tiempo.

“Es el rey del despecho y como lo dije ese día, no sabía que me iba a dar tan duro, yo duré muchos shows llorando y bebiendo. Siento que quedaban muchos años de su música y de verlo en vivo, siento que fue antes de tiempo y porque le debemos mucho, fue la persona que agarró un machete musical hace más de 40 años para abrir un camino al género”, comenzó indicando Bueno para el medio citado.

Y agregó: “Por lo menos, en nuestro país abrió ese sendero que hoy día caminamos todos ya pavimentado, pero a ese tipo le tocó muy duro y lo que hizo por nosotros es histórico y hay que agradecérselo recordándolo con buena música”, haciendo referencia a los logros de Gómez en la música popular.

Por su parte, Luis Alfonso afirmó que esta noticia le dio muy duro, y que cuando se enteró de la muerte del ‘rey del despecho’ estaba en medio de una reunión familiar, pero esto no impidió que le invadiera la tristeza.

“Nos tomamos unos guaros, no tanto por la partida de él, sino por lo que significó. Yo me crié con la música de Darío Gómez, creo que el primer aguardiente que yo me tomé fue un día con mi abuelo por allá en una feria de ganado”, aseguró el artista.

Pipe Bueno compartió fotos con su hijo y publicó un emotivo mensaje

Por medio se cuenta en Instagram, el cantante de música popular Pipe Bueno compartió algunas imágenes con su hijo Máximo, el pequeño que tiene dos años de edad.

Junto a las imágenes en una piscina, Pipe Bueno, pareja de la influenciadora y empresaria Luisa Fernanda W, publicó un mensaje que dice: “Te amo, hijo mío… ¡y ya viene en camino tú lindo hermanito para que sean los mejores amigos! Gracias Dios por esta bendición que has traído a mi vida que se llama FAMILIA”.

En estos momentos, Luisa Fernanda W se encuentra en reposo, teniendo en cuenta la difícil situación de salud que enfrentó en días pasados.

“Durante el tiempo que me queda de embarazo debo cuidarme y estar tranquila. Ustedes saben que amo crear contenido y estar activa en mis redes sociales. Si mi doctor me lo permite, por aquí seguiremos compartiendo, obviamente siguiendo todas las indicaciones de mi doctor”, comentó la joven influencer.

Tras la publicación de Pipe Bueno, algunos de sus seguidores comentaron: “Es igualito a la mamá (...) Amo ver esa sonrisa de Máximo. Cada día me enamora más (...) ¡Hermosos! No hay nada más valioso que el tiempo que se comparte con ellos, Dios los bendiga, un fuerte abrazo familia (...) Bendiciones para toda tu familia, espero te acuerdes de mí, tú tienes la llave (...) Preciosossss (...) La familia lo es todo pa”.