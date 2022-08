Graban a Pipe Bueno besando a otra mujer en pleno concierto; “Luisa me conoció así”, dijo

Nuevamente la relación entre Pipe Bueno y Luisa Fernanda W es tema entre la opinión pública debido a un beso que el artista se dio con una asistente a uno de sus conciertos. Ante la indignación de muchos, Pipe salió a explicar qué había sucedido, por qué lo hizo y si su pareja acepta este tipo de actos públicos.

“Yo cometí ese acto, fue un concierto que tuve hace unas semanas. De repente como que el tiempo pasa y la gente no recuerda y lo comienzan a sentir de otra manera, pero cuando yo comencé mi relación, eso que yo hago ahí, lo hago en todos mis shows y Luisa me conoció así y cuando ya todos sabían que éramos pareja, en esos 14 conciertos, yo subía a una chica, tal como Romeo Santos. Es un show y cuando la vi en el escenario, dije, ella se merece un piquito, eso no se le niega a nadie [...] y en casa no pasó nada”, dijo el cantante de música popular.

Pero la influenciadora también dijo lo que pensaba y al parecer lo que hizo su pareja no fue bien recibido por ella. “Con ese video en especial, prefiero reservarme la opinión [...] ¿y dijo que no había pasado nada en casa?, no pues, ya que”, dijo entre risas Luisa Fernanda.

Las pocas palabras de Luisa Fernanda ante el cuestionamiento estarían denotando cierta inconformidad por lo hecho, y la viralización de las imágenes ayudaron a que desazón tomara más relevancia en la relación.

¿Por qué ha estado perdido de redes sociales Pipe Bueno?

El artista popular, que protagonizó la producción Te la dedico, reveló que esta lejanía de las redes sociales, en especial de Instagram, se debía al trabajo que estaba realizando como parte del elenco de la serie Siempre Fui Yo. En esta producción participa en compañía de Karol Sevilla, Juliana Velásquez, Christian Tappan, José Julián Gaviria y Antonio Sanint.

El colombiano aclaró que se encontraba en los rodajes de la segunda parte de la serie, por lo que ocupaba gran cantidad de su agenda en esta actividad.

“Yo sé que había estado un poquito alejado de redes, estaba en las grabaciones de Siempre Fui Yo 2, a veces estos proyectos de actuación consumen bastante tiempo, pero ya estoy a punto de terminar”, mencionó el cantante ante las inquietudes de sus fieles seguidores de redes sociales, afirmando que todo se trataba de temas laborales.

El intérprete de La Invitación señaló que estaba completamente agradecido con la producción de este título, pues había llegado al punto de cumplir uno de sus sueños más anhelados. En sus palabras, el artista expresó lo importante que era esta fase de su vida y los recuerdos que revivían en su interior.

“Gracias a Mickey Mouse, a Minnie y a toda la familia de Disney por esta gran oportunidad, en serio que no paro de asombrarme por estar protagonizando uno de sus productos, pues hace un tiempo los veía desde el sofá de mi casa”, agregó la celebridad, mostrando la comodidad que sentía tras regresar de estos compromisos.