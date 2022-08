Así fue la fiesta de celebración del aniversario del restaurante de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno

Una de las parejas más conocidas de la farándula colombiana son Luisa Fernanda W y Pipe Bueno, quienes se han embarcado en diferentes proyectos juntos como su restaurante Rancho MX, que queda a las afueras de Bogotá.

La celebración estuvo llena de sorpresas, pues cantó Pipe Bueno, Jorge Celedón, Dalmata y Lucas Arnau, además asistieron varias personalidades de la farándula como Lina Tejeiro y su pareja Juan Duque, Aida Victoria Merlano, Mario Ruiz, entre otros personajes.

En medio de los diferentes shows de los artistas invitados se podía ver a los invitados bailar, cantar y hasta tomar. Una de las parejas que más llamó la atención fue Tejeiro y Duque, pues realizaron varios videos en redes sociales en los que se mostraron muy amorosos.

Uno de los momentos más curiosos fue cuando la pareja se encontró con Aida Victoria, pues Duque le pidió que por favor no se dieran besos esa noche, a lo que Merlano respondió “Nooo, que aburrido”, entre risas.

También fue motivo de burlas, pues la invitación al festejo tenía dress code que Merlano no cumplió. De acuerdo con los invitados, se debían llevar prendas negras o blancas, mientras que la influenciadora decidió llevar otro tipo de tonos en su ropa.

Los anfitriones también aprovecharon para dar unas palabras y agradecer a los asistentes, además de recordar algunos momentos graciosos de la inauguración hace un año, cuando Tejeiro se emborrachó tanto que vomito.

El evento inaugural:

En aquella ocasión la pareja realizó la inauguración del lugar para amigos y celebridades, donde hicieron presencia varios influenciadores, entre ellos personajes de las redes sociales como La Segura, Pautips, Kieka Nieto, entre otros reconocidos creadores de contenido.

Asimismo, al lugar asistió Yuranis León, esposa del cantante de champeta Mr. Black, Sara Uribe, Variel Sánchez, Sebastián Vega, Alejandro Riaño, Jhonny Rivera y más celebridades de la farándula nacional.

Sin embargo, la que se llevó toda la atención fue Lina Tejeiro, quien iba a acompañada por varias personas, entre ellas su mamá. La actriz, que siempre se ha caracterizado por ser una de las personalidades de la farándula que no teme dar sus opiniones y responder a las críticas o burlas de manera clara y contundente, también se deja ver siempre de manera espontánea y no teme al que dirán.

Fue así como, en medio del evento inaugural, a Tejeiro se le vio muy alegre compartiendo con los demás asistentes en medio de la comida, música y licor, y poco a poco fue perdiendo el control tras el exceso de bebidas embriagantes, lo que la condujo a protagonizar varios sucesos.

En las historias que subió a su cuenta de Instagram se puede ver a la actriz recostada sobre una silla, visiblemente mareada, así como un momento en el que está en una mesa donde también se nota que los tragos le pasaron factura.

“Me emborraché tomando la decisión”, escribió en una de sus historias. Luego, se ve a la joven ya de camino a su casa, donde abre la puerta de un vehículo para vomitar en varias oportunidades.

“Yo sé que me puedo matar, pero estoy rebién”, dijo la actriz a sus familiares que la cuidaban mientras ella sacaba la cabeza del carro para vomitar.

Tras llegar a su casa, la actriz pasó también un mal momento, según lo evidenciando a través de sus historias, donde se le ve muy mal en su cama, mientras su mamá cuida de ella.

Tras descansar unas horas, Tejeiro indicó que se emborrachó con facilidad por no comer bien.

“Estoy en los sótanos del infierno con este guayabo”, escribió la actriz, quien añadió: “Ustedes no me van a creer, pero me emborraché tan rápido. Todos esos videos que ustedes vieron aquí en mi casa fueron a las 11 de la noche. Dios mío, por no comer bien me perdí la verdadera rumba y me emborraché con tres tequilas”.