Yo me llamo: “Yeison Jiménez es un metrosexual”, Amparo Grisales sobre el artista popular

No obstante, Amparo Grisales no se vio tan convencida con la audición presentada: “Yo puse rojo porque mira, físicamente, así de frente es igualito, le falta depilarse las cejas. Por otro lado, de cuerpo está bien así piernoncito, como piernitas de recién nacido, gordito... los dientes... a ver sonría, efectivamente tiene los dientes así como Yeison, como de tiza, pero cuando no, es que Yeison le mete mucha potencia”, expresó la ‘diva de la televisión colombiana.

MIAMI, FLORIDA - FEBRUARY 24: Yeison Jimenez attends Univision's 34th Edition Of Premio Lo Nuestro a la Música Latina at FTX Arena on February 24, 2022 in Miami, Florida. (Photo by Alexander Tamargo/Getty Images for Univision) | Foto: Getty Images for Univision