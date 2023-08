En la noche del 2 de agosto llegó al imponente escenario de ‘Yo me llamo’, el participante que prometía ser el doble perfecto de Shakira, la artista colombiana más exitosa de todos los tiempos.

Jurado de 'Yo me llamo' se enoja tras la imitación de Shakira | Foto: Instagram @shakira

“Es un mamarracho”, ‘Yo me llamo’ Shakira enfureció a Amparo Grisales | Foto: Captura Instagram @yomellamo

| Foto: Fotograma, 1:02:41, Los jurados de Yo Me Llamo aumentan el nivel con los dobles - Capítulo 4 - Caracol Play |Yo Me Llamo - YouTube Caracol Play

Amparo Grisales lloró al recordar a su hermano. | Foto: Fotograma, 1:02:41, Los jurados de Yo Me Llamo aumentan el nivel con los dobles - Capítulo 4 - Caracol Play |Yo Me Llamo - YouTube Caracol Play

Posteriormente, la cuenta oficial de Instagram de ‘Yo me llamo’ publicó una cápsula para la sección “El lente espía”, donde el imitador de Shakira dio su postura respecto a su presentación.

“Aunque me hayan dicho que no, es una forma de salir de mi zona de confort, esto me ayuda mucho para en algún momento llegar a cumplir mis sueños como la actuación y la recreación”, dijo con toda la actitud.