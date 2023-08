Mario Ruiz fue eliminado de ‘Masterchef’ y el motivo hizo llorar a muchos, ¿qué le pasó?

View this post on Instagram

La verdad detrás de los delantales negros

No obstante, en medio de un video publicado en la cuenta oficial de Instagram del Canal RCN , se dieron a conocer varios detalles de la presentadora del concurso, Claudia Bahamón . Datos como que no le gusta el pollo y no lo consume desde que tenía 12 años, y que ama los dulces, entretuvieron al público que constantemente le muestra su amor en redes sociales.

“No, no, no, ellos siempre me echan la culpa de eso; ellos son unos mentirosos. Ellos no quieren acarrear con su responsabilidad. Al final ¿Quiénes son los que ponen los delantales negros? Pues ellos”, afirmó la conductora del reality.