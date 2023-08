Christopher Carpentier, de ‘MasterChef Celebrity’, recibió dura amenaza en pleno programa

Zulma Rey vivió vergonzoso momento en ‘MasterChef’ y compañeros no ocultaron las risas

Christopher Carpentier recibió dura amenaza en pleno programa

Después, Nicolás de Zubiría y Claudia Bahamón manifestaron su posición y empezaron a hablar de la colonización. La presentadora alegó diciendo que entonces por haber sido colonizados no eran colombianos.

Ante esto, Chis no se quedó callado y dijo: “Yo estoy diciendo que respetamos el origen de las recetas. Indistintamente a que se coman en distintos países. No importa que no estén de acuerdo. Lo importante es que tengo la razón”.