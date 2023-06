Martha Isabel Bolaños ‘se salió de casillas’ por elogios a Zulma Rey; las emociones salieron a flote

Martha Isabel Bolaños, mejor conocida como la eterna ‘Pupuchurra’, apodo que le tenían a su personaje en la legendaria novela Yo soy Betty, la fea sigue dando de qué hablar en redes sociales, a veces por su buen desempeño dentro del concurso de cocina MasterChef Celebrity, así como por sus gestos displicentes frente a sus demás compañeros.

Esto ha hecho que quienes siguen el programa sientan cierto disgusto frente a la participación de la actriz, pues consideran que sus gestos evidencian que son muy pocos los compañeros con los que le gusta trabajar y que no es muy dada a reconocer sus triunfos.

El gesto ‘delator’

En la prueba para conocer el tercer eliminado de la competencia de cocina, debido a los comentarios sobre Zulma Rey y su buena preparación, hubo otro gesto de Martha Isabel que no gustó en los televidentes.

Si bien es cierto que la caleña ha mostrado -en más de una ocasión- sus habilidades culinarias, entre sus compañeros y televidentes su personalidad ha empezado a generar cierta resistencia. No han pasado inadvertidos los alegatos y los comentarios que hace, pues considera menos hábiles para la competencia a algunos de sus compañeros, a quienes en más de una ocasión ha culpado por no haber ganado las pruebas.

La actriz ha desatado controversia con su participación en el programa de cocina. - Foto: Foto: Instagram @marthaisabelii.

La última de las reacciones fue la que tuvo frente a los buenos comentarios que recibió Zulma Rey, quien había recibido muchas críticas en la presentación de sus anteriores platos. Ante el hecho, volvió a manifestar que quisiera que la consideraran como a otros famosos que están en el mismo programa.

Un ajito de más

Al final del reto, en el momento en el cual los jurados califican los platos, le tocó el turno a Martha, quien a pesar de llevar una buena preparación al atril, se le fue la mano en el ajo, por lo que recibió algunas críticas que le restaron puntos a su lomo intenso.

Masterchef. Instagram @masterchefcelebrityco - Foto: Instagram @masterchefcelebrityco

El chef Christopher Carpentier empezó probando y soltó un comentario duro, ya que intentó asesorar a Martha Isabel durante la preparación del plato y ella prefirió escuchar a Luces Velásquez y otros compañeros que estaban salvados y mirando desde el balcón.

“Yo lo llamaría ‘el rechazo’”, dijo el chileno antes de decir que la carne estaba en un buen término.

Para no dejarse llevar de los comentarios, que podían ser tomados entre reclamos y chistes, Martha dijo: “Usted me dejó morir, me rechazó, se delicó”. Pero en una parte más seria, Carpentier dijo que los champiñones estaban bien, pero la papa estaba pasada de ajo.

Por su parte, Jorge Rausch, ratificó lo del exceso de ajo en el plato: “Mucho ajo… Estoy de acuerdo con ‘Chris’”. Y Nicolás de Zubiría explicó: “Me encanta el punto de la carne, está fenomenal. Totalmente de acuerdo el tema del ajo, no es la cantidad, sino cómo lo están usando”.

El turno de Zulma

Después fue el turno de Zulma y ella llegó al atril con su plato ‘Me caigo, me paro’, ya que se cayó el plan de su primera receta. Aunque Christopher Carpentier dijo que debería organizarse bien a la hora de cocinar, elogió el término y el sabor de la carne, de igual forma que el chef Rausch.

Por su parte Nicolás de Zubiría anotó: “La salsa, linda, buena textura… todo perfecto [de sabor]”. Aunque la inclusión de quesos asimétricos no gustó, el chef costeño destacó: “Carne divina, perfecta, jugosa, buen término”.

Zulma Rey en 'MasterChef Celebrity' - Foto: Fotograma l Min 1:16:18 l MasterChef Celebrity | Capítulo 2 | Un complejo reto caribeño l Canal RCN

“Eres, de los que están en esta competencia, la que más está aprendiendo y ganándole terreno. De los que vienen de 0 a 100, ahí estás tú”, continuó diciendo el chef Nicolás

Ante esto, Martha Isabel Bolaños mostró celos, pues no le han dicho nada parecido en esta edición de MasterChef Celebrity, a pesar de ser buena y no ser tan inexperta como Zulma Rey: “Me encantaría recibir el mismo comentario en algún momento”, señaló la ‘Pupurrucha’.