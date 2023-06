¿No se antoja?: Claudia Bahamón reveló por qué no prueba los platos que realizan en ‘MasterChef Celebrity’

Hablar de una de las mujeres más queridas por los colombianos, implica hacer mención de la presentadora de televisión Claudia Bahamón. En diferentes ocasiones, esta también modelo, nacida en Neiva, se ha llevado premios que la catalogan como la favorita frente a la pantalla chica, de modo que su popularidad es notoria.

Desde hace ya varios años, Bahamón es la conductora del formato de TV en el que diferentes figuras públicas dejan sus quehaceres para dedicarse a cocinar, es decir, MasterChef Celebrity, allí los famosos compiten por un premio en efectivo, mientras que demuestran su sazón.

Junto a Claudia, los chefs Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Christopher Carpentier, son los encargados de acompañar a los participantes del reality. En ese orden de ideas, la host principal es Bahamón y los jurados son el trío de experimentados chefs.

En el capítulo más reciente de MasterChef Celebrity, Claudia Bahamón no estuvo, así que muchos de sus seguidores comenzaron a preguntarle en redes sociales el porqué no asistió al set de grabación. Al parecer, otros compromisos no le permitieron a la modelo presentar el nuevo reto de la caja misteriosa, en el que los participantes tuvieron que realizar preparaciones con huevos y otros ingredientes.

Claudia Bahamón en el set de 'MasterChef Celebrity'. - Foto: Instagram: @claudiabahamon

Sea cual sea el caso, lo cierto es que Bahamón es clave en la gran cocina de TV, ya que su carisma y acogida del público es notoria no solo en la pantalla chica, sino que su vez en las plataformas de interacción social. Por ejemplo, en Instagram la arquitecta de profesión tiene más de cuatro millones y medio de seguidores, quienes suelen preguntarle sobre el programa que se transmite en el horario estelar nocturno del Canal RCN.

Precisamente, hace poco, la famosa colombiana recibió un mensaje en el que le preguntaron por qué, si ella hace parte de MasterChef Celebrity, no prueba los platos que realizan las celebridades. Ante esto, la modelo quiso hacer pública su respuesta y, sin pelos en la lengua, procedió a escribirle al internauta que la cuestionó.

¿Se le antojan o no los platos?

El mensaje que recibió Claudia Bahamón en redes sociales, por parte de uno de sus seguidores, fue el siguiente: “Clau, tengo una pregunta: ¿Usted por qué no prueba las comidas en el programa?, siempre me hago esa pregunta”.

Enseguida, la host de TV hizo diferentes confesiones con las que aclaró las razones por las que no le da ni un solo mordisco a varias de las preparaciones que los rostros de la farándula nacional hacen en MasterChef.

'MasterChef Celebrity': delantal negro para Karoll Márquez. Claudia se hace en el atril, pero no prueba las comidas. - Foto: Fotograma: 3:18 seg. Video 'Las desventajas de quedarse solo'. YouTube: MasterChef Colombia

En ese sentido, lo primero que detalló Bahamón fue que ese no es su trabajo en el programa: “Varias razones: la principal, porque no es mi función probar y dar mi opinión”, escribió la figura pública en Instagram.

Sumado a esto, la colombiana agregó que cuando come, a veces, alguna preparación culinaria es porque le dan el aval para hacerlo: “En el atril lo hago si el jurado me pide que pruebe y/o dan permiso de hacerlo, me enseñan las razones de la crítica y así aprendo más”, aseguró la presentadora.

En la misma línea, otra de las razones por las que no come los platos de MasterChef es porque no sabe actuar: “Si estamos en reto de eliminación “menos” porque soy pésima actriz y no quiero ni con caras demostrar mi gusto por los sabores”.

Claudia Bahamón, Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Christopher Carpentier en 'MasterChef Celebrity'. - Foto: Captura de pantalla de Instagram de @claudiabahamon

Igualmente, la modelo confesó que la mayoría de veces no se le antojan los platos que realizan los participantes y, por último, consignó: “Si voy a las estaciones mientras ellos cocinan y me piden probar lo hago, doy mi opinión siempre dejando claro que el jurado es el que tiene la última palabra”, concluyó la querida colombiana.