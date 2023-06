Jurados de ‘MasterChef Celebrity’ fueron duramente criticados en redes; los señalan de no ‘juzgar’ platos, sino personas

MasterChef Celebrity llegó con una nueva temporada. La cocina más famosa de Colombia le abrió las puertas a varios famosos participantes que ya se la están jugando toda con tal de poder llegar a la final de este reality y llevarse así el premio mayor, además del título de la competencia.

De esta manera, artistas, actores, comediantes y hasta un sacerdote se dieron cita para demostrar cuáles son sus habilidades y sus mejores platos que merecerán el visto bueno de los tres jurados: Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Chris Carpentier. Para esta quinta edición del programa, los colombianos están a la espera de ver con qué platos y recetas siguen saliendo los famosos.

Participantes que siguen el programa de concina 'Masterchef Celebrity'. - Foto: Captura de pantalla Masterchef Celebrity

Eso sí, el programa sigue prometiendo que las emociones no faltarán y que la adrenalina estará a flor de piel. La presentadora oficial del programa sigue siendo Claudia Bahamón, quien aseguró que esta temporada traerá muchas sorpresas, “a mí me sorprenden todos los retos, pues tenemos 24 hijos que hacen la diferencia, que le ponen magia a este programa que tanto aman los colombianos”, comentó en su momento.

Pero, como era de esperarse, los altibajos no han faltado y aunque muchos aclaman este show, hace poco los tres famosos jurados se llenaron de críticas por cuenta de la salida del más reciente eliminado, el padre Walter Zapata.

En uno de los más recientes capítulos de MasterChef Celebrity Colombia, los seis famosos en riesgo de eliminación eran Zulma Rey, el padre Walter Zapata, Karoll Márquez, Jairo Ordóñez, Marta Isabel Bolaños y Laura Barjum, quienes estaban llenos de expectativa ante el anuncio de la prueba.

Finalmente, los jurados Nicolás de Zubiría, Chris Carpenter y Jorge Rausch contaron que se trataba de un reto de preparación de carnes, lo cual, de entrada, a los participantes les pareció fácil, seguro porque podrían escoger la receta libremente. Específicamente, trabajarían con lomos de res, en un término de un cuarto a medio, siempre rosada al centro.

Juan Pablo Barragán y Karoll Márquez en MasterChef Celebrity. - Foto: Fotograma 28 seg. Video 'Las desventajas de quedarse solo'. YouTube: MasterChef Colombia

Los conocidos chefs les hicieron recomendaciones como cortar pedazos gruesos, de mínimo dos dedos, que la carne estuviera bien sellada y bien reposada, y cocinarla al final para evitar que se secara. Al padre Walter Zapata le criticaron que se le hubiera pasado la sal con el puré y la falta de salsa, que se convirtió en todo un debate, ya que él dijo que sí la preparó, pero que otro concursante, Adrián Parada, le aconsejó que no la presentara. Esto hizo que fuera el tercer eliminado de la competencia.

Lo que no se esperaban era que en las redes sociales los acusaran de no enfocarse en los platos, sino que sacaran a quienes no tenían tanto carisma y personalidad, por lo que podrían ser “aburridos” para el programa.

Los participantes que siguen peleando su presencia en el programa. - Foto: Instagram @masterchefcelebrityco

Por su parte, ante cámaras, la mayoría de los participantes se muestran muy atentos a las instrucciones que se les dan y muy juiciosos a la hora de cumplir con los retos culinarios, además que la mayoría saben muy bien cómo funcionan las grabaciones de un show televisivo, lo que les da mucha experiencia a la hora de proyectar su imagen ante cámaras.

Toda esta información le llega a diario al mensaje directo de su perfil de Instagram a la también arquitecta Claudia Bahamón, quien sabe muy bien que todo es muy cierto, pero ella también es consciente de que hay otra faceta de los “chefs” que nadie ve y solo a ella, a los jurados y al equipo de producción le toca aguantar, porque la algarabía, la recocha y hasta las peleas son pan de cada día.

“Así es lidiar con los estudiantes, perdón Cocineros de #masterchefcelebrity”, escribió Bahamón en su más reciente video publicado en su perfil de la red social. En él aparecen los participantes comportándose como todos unos niños de kínder, teniendo que hacer fila tomando distancia para poder entrar en orden a la cocina donde graban el programa, porque si no es así, no hay poder humano que los organice.

Incluso haciendo una fila india casi perfecta, algunos de los “niños” se desjuician y terminan trepados en los muros de las instalaciones del Canal RCN, por lo que otros como el actor Julio César Herrera se pega las “rabietas” del siglo y así todo vuelve a ser un caos sin ningún tipo de remedio.

Esta es la quinta temporada de 'MasterChef Celebrity'. - Foto: Instagram @claudiabahamon

Ahora, mientras el equipo de producción del show acomoda las cámaras para captar los mejores ángulos de los cocineros y la luz queda perfecta para que ellos y sus platos queden bien, los chefs se toman de ‘ruana’ los camerinos, poniendo música guapachosa y haciendo concursos completos de baile, en los que la actriz Martha Isabel Bolaños saca sus prohibidos de salsa, Daniela Tapia y Laura Barjum los de Champeta y Diego Sáenz deja salir los de street dance en pleno set.