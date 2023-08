“Se parece más a Clara Chía”: ‘Yo me llamo’ Shakira causó risas en el público

La más reciente velada del reconocido concurso de imitación de artistas musicales Yo me llamo , estuvo cargada de mucho talento. Sin embargo, no todos los participantes logran convencer al jurado de darles la oportunidad de hacer parte de la competencia de manera oficial. No obstante, reciben algunos consejos para poder presentarse en las siguientes temporadas.

“Me perdonan que le diga eso, pero es que como ahora ya le da a uno un poco de susto meterse con alguien porque ya uno no puede opinar, o si no, se te vienen encima, se meten con el físico, con el género, ya no puede uno opinar, entonces nos tienen prohibido pensar… Me enoja no poder opinar, pero voy a opinar”, aseguró Amparo Grisales, quien recibió el apoyo del público.