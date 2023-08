“¿Me vio cara de ganosa? Atrevido”: Reacción de Amparo Grisales luego de que participante de ‘Yo me llamo’ intentara besarla

Las audiciones del famoso programa de imitación de artistas musicales ‘Yo me llamo’ continúa sorprendiendo a los televidentes del Canal Caracol. Cada noche son varios los participantes que llegan al imponente escenario para mostrar su talento y convertirse en el doble perfecto de su artista favorito.

En la velada del pasado martes, los aspirantes para convertirse en la exitosa banda colombiana Morat, dieron inicio a su presentación con la famosa canción ‘No se va’. Sin embargo, luego de cantar algunas estrofas, fueron detenidos por el exigente grupo de jurados dentro del que hacen parte Amparo Grisales, Pipe Bueno y César Escola.

'Yo me llamo' es uno de los programas con mayor rating del país. | Foto: Captura de pantalla Caracol Tv

Por un lado, la ‘diva de la televisión colombiana’, resaltó que a los concursantes les hacía falta las armonías características de la banda, además de la afinación de Juan Pablo Villamil, Juan Pablo Isaza, Simón Vargas y Martín Vargas.

El músico argentino César Escola afirmó que: “Los chicos de Morat cantan sutil, siempre están acoplados, manejan una suavidad, una onda muy cool”. Sin embargo, los participantes, debido a los nervios, no pudieron mostrar estos puntos fuertes de la agrupación.

'Yo me llamo' Morat intenta besar a Amparo Grisales. | Foto: Instagram

Y, a pesar de tener una segunda oportunidad de interpretar la canción, los tres jurados apretaron el botón rojo, dejándolos por fuera de ‘Yo me llamo’.

No obstante, antes de retirarse del escenario, uno de los integrantes del grupo decidió romper el incómodo silencio: “Bueno, yo sí antes de irme quisiera decirle algo a alguien, bueno, más que decir, pedirle a una hermosa mujer, solo si ella está dispuesta, un beso, y esa hermosa mujer está delante mío”, haciendo referencia a la también actriz Amparo Grisales.

La jurado del programa contestó: “¿Quieres un beso? Ven, mi amor, yo te doy uno”.

El participante, quien imitaba a Simón Vargas, se acercó a Amparo y trató de darle un beso en la boca, lo que no fue del agrado de la jurado y retiró su cara rápidamente con el fin de evitarlo.

“Te di un chance, pero dos no, cuidado. Él me va a robar un beso”, afirmó frente a las cámaras de ‘Yo me llamo’.

“¿Me vio cara de ganosa? Atrevido”: Reacción de Amparo Grisales luego de que participante de ‘Yo me llamo’ intentara besarla en la boca | Foto: Fotograma, 1:04:14, Los jurados de Yo Me Llamo aumentan el nivel con los dobles - Capítulo 4 - Caracol Play |Yo Me Llamo - YouTube Caracol Play

Sin embargo, y en medio de la insistencia y los nervios, el joven le contestó: “Yo sé que tú quieres”, por lo que rápidamente Amparo se sentó en su silla y le dijo: “¿Qué? Y ¿por qué?... Chao, ya no le doy beso. No se lo voy a dar. Dizque ‘yo sé que tú quieres’. Me vio cara de ganosa, tan atrevido”.

No obstante, gracias al empeño de Pipe Bueno y del público asistente, la bella Amparo accedió a darle un beso en la mejilla, dejando feliz al participante antes de retirarse de la luminosa tarima.

“Me sentí medio triste porque no fue en la boca, pero bueno, algún día será”, finalizó el concursante en el backstage del famoso programa.

¿Cuál es el horario de ‘Yo me llamo’?

En su novena edición, ‘Yo me llamo’ empieza a las 8 de la noche, seguido de la emisión de Noticias Caracol. Sin embargo, se debe tener en cuenta la posición geográfica del televidente para no perderse ningún detalle del show.

* Hora en Colombia: 8:00 p. m.

* Hora en Perú: 8:00 p. m.

* Hora en México: 7:00 p. m.

Tomada de Twitter: @YomeLlamo | Foto: Tomada de Twitter: @YomeLlamo

* Hora en Ecuador: 8:00 p. m.

* Hora en Chile: 9:00 p. m.

* Hora en Estados Unidos: 9:00 p. m.

* Hora en España: 3:00 a. m.

¿En dónde puede ver el programa en vivo?

‘Yo me llamo’ 2023 llega a la pantalla chica de los colombianos de lunes a viernes en el horario de la noche y se puede ver por la señal de Caracol Televisión en los siguientes canales, según el distribuidor del servicio de TV.

* Direct TV – Canal 132

* Claro – Canal 1006

* ETB – Canal 250

* Tigo – Canal

* También puede sintonizar el concurso directamente por el Caracol Play.

Yo Me Llamo se estrenó este miércoles y se esperan grandes imitaciones en esta nueva temporada. | Foto: Tomada de Instagram @yomellamo

¿El programa es transmitido por internet?