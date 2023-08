Víctima de la gordofobia y el racismo: María del Mar triunfa en la industria de la moda y el maquillaje

View this post on Instagram

No obstante, sabe que su realidad, no es la misma de otros hombres y mujeres que a diario son víctimas de discriminación, por esto apunta: “La falta o la poca representación de los medios con la que crecimos varias personas, haciéndonos creer que no podemos ser parte de la industria de la moda por temas como la gordofobia y el racismo que viví toda mi adolescencia, lo cual desencadenó una baja autoestima, me hizo perder las ganas de aportar el cambio en esta industria.