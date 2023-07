“Negra hp”: periodista habría insultado e intimidado a jefa de comunicaciones de la Alcaldía de Cali; ella lo denunció por racismo e injuria

“En 2021, por directrices de Contratación Pública para el fortalecimiento del plan de medios de comunicación, se debía realizar el proceso de contratación con personas jurídicas. El señor Claros no cumplió los requisitos solicitados en el plazo estipulado para ello. En el año 2022, el señor Claros no presentó los documentos exigidos para la contratación pública en el plazo establecido, razón por la cual no pudo realizarse el proceso”, aseguró Luz Marina Cuéllar.