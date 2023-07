Confidenciales Tulio Gómez y el Pacto Histórico, ¿unidos en busca de la Alcaldía de Cali? Esto dijo el máximo accionista del América

Este 5 de julio, El País conoció que hay un interés del Pacto Histórico en apoyar a Tulio Gómez como candidato a la Alcaldía de Cali y a Mábel Lara a la Gobernación del Valle del Cauca, de cara a las elecciones que se llevarán a cabo el 29 de octubre. Sin embargo, el empresario se pronunció y dejó ver que, al menos por ahora, no tiene interés en buscar el aval de un partido político.

Quien reveló la estrategia al diario caleño fue un militante del Pacto Histórico, el representante a la Cámara Alejandro Ocampo, quien afirmó: “Buscamos acuerdos políticos amplios para el Valle del Cauca, por eso hablé con Tulio Gómez, ya que el tema de la Gobernación del Valle plantea unos retos interesantes”.

Pues bien, horas después de la publicación, Tulio Gómez, el máximo accionista del América de Cali, dejó ver que entre sus intereses no está vincularse al partido de Gobierno.

“Por favor, no me vinculen a ningún partido político, yo soy empresario independiente”, afirmó.

Valga recordar que Tulio Gómez había comentado: “Quiero devolverle a Cali todo lo que me ha dado, pienso que es el momento de trabajar por Cali. Me iré por firmas, si por firmas no llego, prefiero no llegar”.