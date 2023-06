Tulio Gómez se burló de la hinchada de América con fichaje imposible: “no me vayan a put…”

Desde tempranas horas de este jueves, 29 de junio, América de Cali y su actualidad estuvo sumamente agitada por el anuncio oficial de la llegada de Lucas González, quien desde la fecha en curso tomaba el cargo de entrenador del club rojo. Esta decisión por parte de los directivos escarlatas, generó malestar al no ser el nombre que todos esperaban por la falta de experiencia que tiene en su hoja de vida.

Sin embargo, aunque haya posiciones encontradas el anuncio del bogotano se hizo oficial y dejó todo tipo de reacciones. Tulio Gómez, el máximo accionista del equipo que, al parecer, se sintió a gusto con la decisión tomada decidió tras esto hacer un ‘chiste’ en sus redes sociales. El contenido subido, tenía la intención de mandar un mensaje claro a la afición para que dejaran trabajar al nuevo entrenador al mando.

“Si no les gusta no me vayan a put…, démosle la oportunidad de mostrar su calidad”, fue el texto que escribió. Lo irónico en sí, no fue el mensaje, sino haber agregado una imagen del francés Kylian Mbappé con la camiseta del América de Cali, como si hubiese alguna posibilidad de que lo trajera al fútbol colombiano. Casi de inmediato, los comentarios aparecieron de los aficionados que no se sintieron a gusto por esto.

Tulio Gómez, máximo accionista de América, bromeó con traer a Kylian Mbappé al fútbol colombiano. - Foto: Captura de pantalla: @tulioagomez

Con el reconocido periodista de Cali, Jaime Dinas, también tuvo otro rifirrafe en el día, luego de que este reprochó al máximo accionista tantas salidas en el banquillo rojo, recordando a Hernán Torres, Juan Carlos Osorio y al propio ‘Guima’, último en despedirse. Su grave denuncia fue que los echaron por no dejarse “manipular” de Tulio Gómez.

“Yo soy respetuoso con los que piensan diferente, y recuerda que son 2 títulos masculinos, 2 títulos femeninos, 1 ascenso. Si el balance de Lucas cumple las expectativas que todos esperamos, espero que tengas la misma vehemencia para felicitarlo”, fue el contundente mensaje de Tulio, el cual se tornó viral entre los hinchas del América, expectantes de lo que será el rumbo de su equipo.

González inició su carrera en América

Lo que era un secreto a voces se hizo oficial este jueves 29 de junio, el América de Cali tiene nuevo entrenador y se trata del bogotano Lucas González, quien el pasado semestre estuvo al mando de las Águilas Doradas. A través de sus redes sociales, el club ‘escarlata’ anunció que: “Lucas González es el nuevo director técnico de nuestro equipo profesional. ¡Bienvenido a la Pasión de un Pueblo!”.

González apenas tuvo este semestre su primera experiencia como técnico profesional. - Foto: DIMAYOR

“Muchas gracias ‘presi’, a nuestros directivos, a don Tulio, por confiar en nosotros, por darnos la oportunidad, la posibilidad de estar en un club con la magnitud de América de Cali. Que es un club inmenso en historia y en hinchada acá en Colombia, si no que en todo el continente”, fueron las primeras palabras del nuevo entrenador de ‘la mecha’.

Nuevo Técnico del América de Cali. El Bogotano Lucas González para el segundo semestre de la Liga BetPlay. - Foto: DIMAYOR

Pese a su corta experiencia como entrenador, América de Cali se la jugó por Lucas González, luego de terminar primero en el todos contra todos de la Liga Betplay con un equipo modesto como Águilas Doradas. Algo que no cayó muy bien en la hinchada americana, que en su gran mayoría apoyaba al anterior entrenador, Alexandre Guimaraes, que supo ser campeón con ‘el rojo’ en 2019.

Lucas González llega con Alexis Henríquez como asistente técnico, ídolo y campeón en Atlético Nacional, lo que también hizo que fuera resistida su contratación por parte de la hinchada. Sin embargo, será el mismo cuerpo técnico que comando a Águilas Doradas y que le permitió al equipo de Rionegro ser uno de los grandes protagonistas en el fútbol colombiano en la fase del todos contra todos en la liga colombiana.