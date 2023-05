Tulio Gómez, máximo accionista del América, confirma su candidatura a la Alcaldía de Cali: ¿lo avala algún partido?

Se acabó la espera e intriga. Luego de meses de indecisión, Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali, confirmó este jueves que sí aspirará a la Alcaldía de Cali, para lo cual se inscribió en la Registraduría el movimiento ciudadano llamado “Todos con Cali”.

Tulio tendrá la maratónica labor de recoger 50.000 firmas en menos de 40 días para avalar su candidatura como independiente. El hasta ahora dirigente deportivo manifestó que no quiere recibir el aval de ningún partido político.

El movimiento ciudadano fue inscrito por la medallista olímpica Yuri Alvear y dos reconocidos comerciantes de la ciudad. “Quiero devolverle a Cali todo lo que me ha dado, pienso que es el momento de trabajar por Cali . Me iré por firmas, si por firmas no llego , prefiero no llegar. No quiero llegar amarrado a nadie ni que me toque que empezar a repartir secretarías”, señaló Tulio.

Tulio Gómez, el máximo accionista del equipo de fútbol América de Cali, cuenta con varios negocios en la capital del Valle. - Foto: Instagram: @tulioagomezg

El ahora precandidato también es el propietario de la cadena de supermercados La Montaña, que llegó a Cali para reemplazar a la extinguida compañía La 14. No obstante, se deberá definir una posible inhabilidad de Tulio Gómez por la firma de un contrato hace menos de un año con la Alcaldía de Cali. Dicho vinculo fue firmado como representante legal del América de Cali para la utilización del estadio Pascual Guerrero.

Las elecciones regionales se empiezan a calentar

Después de varios años, regresó a la ciudad de Medellín Germán Vargas Lleras para hablar de política y de temas coyunturales para el país como las reformas que tramita en el Congreso el presidente Gustavo Petro.

El excandidato presidencial hizo serios cuestionamientos al actual Gobierno y resaltó que en Cambio Radical tomaron la decisión de estar en la oposición y se mantienen en ella no como ocurre con otros partidos. Proceso que adelantarán con argumentos.

“Lo que no entendemos, ni lo haremos nunca, es por qué partidos como La U, los liberales y los conservadores, que no se eligieron defendiendo al actual presiente, han tenido semejantes posiciones tan ambiguas”, aseveró.

Dijo que le gustaría que esa coalición se rompiera, pero hizo énfasis en que no es tan optimista a que esto ocurra y que teme que el país esté a un paso de que no exista más el Estado de Derecho.

Tulio Gómez, presidente del América de Cali. - Foto: José Luis Guzmán / El País

“Para eso estoy adelantando estas salidas. Porque ahora lo que está de por medio es no permitir, desde ningún punto de vista, que se hagan también al poder regional... y me refiero a las gobernaciones y las alcaldías. Hay que evitarlo a toda costa y mi llamado hoy desde la ciudad de Medellín es a todos los partidos que no comulgan con el gobierno para que nos unamos con la mayor generosidad”.

De acuerdo con lo expresado por Vargas Lleras en la ciudad de Medellín, su partido Cambio Radical no tiene candidato propio ni a la gobernación de Antioquia, ni a la alcaldía de la capital de ese departamento, ni a nada; pero está listo para poner su grano de arena para fortalecer a las personas, que ojalá sean las mejores.

Vargas Lleras afirmó que según una encuesta que conoció el 67% de los antioqueños piensan que el país va por mal camino y frente a la gestión del presidente Gustavo Petro la calificación indica que el 36% de los encuestados creen que su gestión ha sido pésima, el 15% mala, y el 27% muy regular.

“Aquí venimos con la bancada de Cambio Radical a sumarnos a este esfuerzo, así lo estamos haciendo en el resto del territorio nacional, sin pedir nada a cambio. Llegó el momento de pasar la página y todos los que pensamos que esto va por mal camino tenemos que unirnos y dejar atrás las diferencias”, indicó.