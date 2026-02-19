Tulio Gómez estalló y lanzó denuncia contra el árbitro de Junior vs. América: “Qué grosería”

Junior de Barranquilla se sacudió en condición de local y venció al América de Cali (2-1) en la fecha 7 de la Liga BetPlay. El conjunto rojiblanco convirtió el gol de la victoria en el minuto 90+12′ a través de un penal ejecutado por Teófilo Gutiérrez.

Los visitantes reclamaron que el tiempo ya estaba cumplido, sin embargo, el árbitro tiene plena potestad de añadir más minutos si así lo considera oportuno.

Tulio Gómez, máximo accionista del América, señaló al juez Ferney Trujillo por haber influido en la victoria de Junior y denunció que espero hasta el último momento para “meternos la mano”.

“Hasta que Junior no nos metiera un gol el árbitro no daba por terminado el partido, tuvo que esperar hasta el minuto 99 para meternos la mano, que grosería de arbitraje”, escribió en su cuenta de X.

El dirigente quedó molesto por los dos penales que le pitaron al rival y otro más que fue anulado sobre la marcha. “En la falta que no fue penal el juez de línea corrió como loco a señalar penal, afortunadamente el VAR no permitió que ese juez de línea nos metiera la mano”, sentenció.

Teófilo Gutiérrez celebrando el gol de la victoria en el partido de Junior vs. América. Foto: Jairo Kasssiani/Colprensa

La molestia de David González

Tulio Gómez no fue el único que se pronunció en nombre del América de Cali. Su técnico David González reclamó las decisiones tomadas por el cuerpo arbitral y el tiempo añadido que permitió ese agónico penal con el que Junior salió victorioso.

“Al final son muchas cosas para hablar con el tema de la reposición, de cuándo se sacó el tablero, de cuántos minutos se dijo, de cuánto dijo el central, el línea y el cuarto árbitro, porque me dijeron tres cosas distintas”, apuntó el estratega antioqueño.

González no se calló una sola palabra sobre el polémico final del compromiso. “Ahí es donde uno dice ¿qué pasa acá? Incluso me les arrimo y les digo, de muy buena manera, que les daba un consejo de que se pusieran de acuerdo entre ellos, que no dieran informaciones distintas", agregó.

El técnico americano dio detalles de la conversación que tuvo con uno de los jueces. “El cuarto árbitro no fue claro cuando le pregunté si los 6 minutos contaban desde el minuto 90 o desde que se había sacado el tablero. No me supo dar respuesta y lo que me contestó es que íbamos hasta el minuto 52. Llega el minuto 52, luego llega el 53 y no pasa absolutamente nada”, dijo.

“El línea me dice que es que no era hasta el 52 sino hasta el 53. Luego cuando habló con el central, me dice que había dado un poco más por una jugada en la que Kevin Angulo se queda tirado en el piso. Y de hecho, si ven la grabación, yo estoy regañando a Kevin por no haberse quedado acostado. Él cae e inmediatamente se para. No duró 5 segundos en el piso”, finalizó.