La tabla en Liga BetPlay tras agónico triunfo de Junior sobre América de Cali: se mueven los ocho

Junior le ganó al América de Cali, sobre el final, con gol de penal de Teófilo Gutiérrez. Fue un partido repleto de polémicas.

Redacción Deportes
18 de febrero de 2026, 9:44 p. m.
Junior vs. América de Cali por Liga BetPlay.
Junior vs. América de Cali por Liga BetPlay. Foto: Colprensa

Junior venció al América de Cali por 2-1, este miércoles, 18 de febrero, por la séptima fecha de la Liga BetPlay 2026-l. El partido se disputó en el estadio Romelio Martínez de la ciudad de Barranquilla.

Tras el triunfo del tiburón sobre el escarlata, es importante repasar la tabla de posiciones en la Liga BetPlay. Casi llegando a la mitad del todos contra todos, los ocho clasificados parciales empiezan a tomar fuerza.

Tabla de posiciones en Liga BetPlay: se mueven los ocho

Internacional de Bogotá es líder de la Liga BetPlay con 14 puntos en siete partidos. Deportivo Pasto asoma segundo, con las mismas unidades, pero el cuadro capitalino supera al volcánico por diferencia de gol.

En este punto empieza el movimiento. Junior alcanza a Tolima y ambos tienen 12 unidades, pero el pijao se monta tercero por diferencia de gol. O sea, el tiburón es cuarto aunque tiene un partido menos aún.

Del quinto al décimo hay un trancón de puntos: Bucaramanga (5), Deportivo Cali (6), América de Cali (7), Once Caldas (8), Fortaleza (9) y Jaguares (10), todos, tienen 10 puntos y solo se separan por la diferencia de gol.

Partidazo entre Junior de Barranquilla y América de Cali

Tan solo al minuto de juego, cuando todos se estaban acomodando, Junior de Barranquilla atacó con Joel Canchimbo, quien tiró un centro y el balón le pegó en la mano dentro del área a Omar Bertel, jugador de América de Cali. El árbitro Ferney Trujillo, tras revisar el VAR, dio penal.

Luis Fernando Muriel no falló, cobró con calidad y puso el 1-0 a favor de Junior de Barranquilla para el delirio de todos los hinchas tiburones.

Triunfo para Junior de Barranquilla, sobre América de Cali, en Liga BetPlay.
Triunfo para Junior de Barranquilla, sobre América de Cali, en Liga BetPlay. Foto: Colprensa

Sin embargo, Yeison Guzmán apareció a los 28′ y empató el partido 1-1. Con esa paridad parcial se fueron al descanso, y las emociones por el triunfo parecían aplazarse ante la falta de efectividad o la buena actuación de los porteros.

El segundo tiempo se desarrolló con normalidad y tanto Junior como América tuvieron varias opciones para irse adelante en el mercador. Pero el tiempo pasaba y no se veía cómo podían romper el cerrojo en Barranquilla.

Ya cuando el árbitro Trujillo había dado el tiempo de descuento, en una noche donde tuvo bastante trabajo entre polémicas, llegó una acción más en la última: penal a favor de Junior de Barranquilla.

Esta vez fue Teófilo Gutiérrez quien metió el balón desde el punto penal, celebró con alegría junto a sus compañeros y puso el 2-1 definitivo con el que sentenció el triunfo a favor de Junior sobre América de Cali.

