Goleador de 1.5 millones de dólares para América de Cali: así va la negociación

América de Cali necesita un delantero con urgencia para 2026. En dos canteranos está recayendo actualmente la responsabilidad de los goles y no están respondiendo como se esperaba.

Después del empate de la noche del jueves ante Once Caldas, el entrenador David González exigió a los dirigentes la adquisición de un goleador “ya o ya” para la conformación total de la plantilla.

Figura de América de Cali amenaza con irse antes de que finalice enero; exige “voluntad” para quedarse

Una opción que parece estar latente para arribar a los americanos relaciona al urugayo Agustín Rodríguez. Este goleador ya estuvo en Colombia vistiendo los colores de Independiente Santa Fe durante 2024.

Según lo comentado por la prensa deportiva caleña, “el interés del América es real, pero la operación es compleja por números”, publicó el periodista Andrés Muñoz.

Aunque los diablos tengan la intención, en el país donde milita el jugador citado se cree que América no cuenta con la capacidad económica para lograrlo: “Desde Uruguay me dicen: ‘América no va a llegar al presupuesto’”.

Agustín Rodríguez ya jugó en Colombia con la camiseta de Santa Fe. Foto: NurPhoto via Getty Images

Andrés Muñoz también hizo público los valores que relacionan el trato: “Juventud pide 1.5 M USD por venta o 300 mil por préstamo; América ofrece 150 mil”.

En este tipo de trato se podría llegar a puntos medios para que se de el ‘ok’, pero esta vez, los dirigentes de los escarlatas tendrían que hacer un esfuerzo más grande por tentar al equipo en el que permanece Rodríguez.

Goleador para América “ya”

David González se fue tras el empate con Once Caldas sin contemplación contra la familia Gómez, dirigentes de América de Cali. Para el DT, es una prioridad total la contratación de un ‘9′.

“Definitivamente, no puede continuar en la espera de la contratación de un delantero; tiene que ser ya o ya, no podemos seguir dejando escapar puntos por no tener el plantel completo”, sentenció.

David González apretó a sus jefes para que consigan un fichaje que es clave de cara al 2026. Foto: Captura redes Win Sports y Colprensa

Así como el entrenador hizo su pedido, uno de los nuevos refuerzos del plantel también le pidió a quienes están teniendo la chance que la aprovechen. Dichos canteranos hoy día están siendo señalados por errar goles importantes.

“Mientras no llegue el ‘9’, los jugadores que están en esa posición tienen que aprovechar los minutos", fue el llamado de atención de Darwin Machís a Yohan Garcés y Kevin Angulo.

“Es un escaparate para ellos y lo tienen que hacer bien porque esta es una afición exigente”, les lanzó sabiendo que la hinchada pide lo mejor de ellos mientras arriban las contrataciones para el puesto.

Hernán Torres contó todo lo que pasó en Millonarios tras dejar el cargo: “Es complejo”

Cedió el liderato y se viene Nacional

Si bien América de Cali se mantiene cerca de la punta luego de haber empatado en la fecha 3, González y los suyos parecen haber sido muy exigentes con ellos mismos tras perder el liderato de la tabla de posiciones.

América de Cali 2026 transita en los primeros lugares de la Liga BetPlay. Foto: Colprensa

Al término de la jornada serán terceros, son siete puntos sumados luego de dos victorias y la igualdad ante Once Caldas.

Su próximo rival será Atlético Nacional el próximo miércoles, 4 de febrero, desde las 8:00 p.m. Ante los verdes, en Medellín, América busca no perder el invicto que hasta ahora tiene y dar un primer golpe contra un rival directo de la Liga BetPlay 2026-I.