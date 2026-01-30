Deportes

Figura de América de Cali amenaza con irse antes de que finalice enero; exige “voluntad” para quedarse

Un jugador que es figura de América de Cali está muy cerca de irse al exterior si el club rojo no le cumple una condición.

William Horacio Perilla Gamboa

30 de enero de 2026, 4:20 p. m.
América de Cali 2026
América de Cali 2026 Foto: Colprensa

Un duro comienzo de temporada para el América de Cali. Luego de dos victorias consecutivas en las primeras fechas de Liga Betplay, cedió un empate en la tercera jornada ante el Once Caldas en el estadio Pascual Guerrero ante su hinchada. Un canterano que prometía, pero que las lesiones lo han marginado de una carrera más grande en el exterior, Luis ‘Niche’ Sánchez, abrió el marcador a favor del equipo de Manizales, hasta que cayó el 1-1 gracias al potente remate de Mateo Castillo.

De esta manera, América lleva siete puntos en la tabla, producto de dos victorias y un empate en las primeras tres jornadas de la Liga. En medio del buen momento en cuanto a puntaje se refiere, y el técnico David González avanza con su estrategia de juego, se han conocido situaciones externas que afectan la concentración del equipo rojo en sus aspiraciones de título en este 2026.

Lo primero es el fichaje de José Neris; se dice que sí llegaría y otras voces comentan que no es así. Un carrusel de versiones que dejan mal parada la institución. Lo último que se supo fue lo dicho por el técnico David González en la rueda de prensa, que ya no cuenta con él, pero sí espera a Rodrigo Holgado luego de que la Fifa levantara la sanción y ahora puede ser inscrito en el club vallecaucano.

América de Cali 2026 transita líder de la Liga BetPlay.
América de Cali 2026 transita líder de la Liga BetPlay. Foto: Colprensa

Por si fuera poco, se conoció la compleja situación contractual del defensa Nicolás Hernández, quien se ha destacado en este comienzo de temporada en la zona defensiva y cerró el 2025 con continuidad y mostrando sus capacidades. Es de lo mejor que ha mostrado América de Cali en las tres primeras fechas y que ahora está amenazando con irse de la institución si no le cumplen una condición.

Nicolás Hernández podría irse antes de que acabe enero

En la zona mixta tras el partido ante Once Caldas, Nicolás Hernández fue intervenido por la prensa y allí fue directo con la hinchada y le dejó un mensaje a los directivos. Lo que él mismo ha citado es que en estos momentos tiene una oferta del fútbol brasileño y su contrato tiene una cláusula de salida.

Mateo Castillo y Nicolás Hernández.
Mateo Castillo y Nicolás Hernández. Foto: Oficial América de Cali

En charla con Win Sports, Hernández comentó que el club está enterado desde hace varios días de la oferta de Brasil y que jugó ante Once Caldas por respeto al club y al técnico David González, ya que pudo no haberse presentado en Manizales por consejo de su entorno y arreglar todo con el equipo brasileño.

Hernández agregó que no es un tema de dinero, sino de “voluntad”, y que espera solucionar este tema en las próximas horas. Asimismo, agregó que está feliz en el América de Cali y que el club se ha comportado a la altura en sus pretensiones.

Es decir, que si América no ejerce la opción de compra sobre su ficha deportiva antes del 31 de enero, el jugador quedará libre para firmar con cualquier equipo. Con esa operación, su contrato también sería renovado. Por ahora, el club no se ha pronunciado.

Horas cruciales para América de Cali y su jugador estrella en la defensa, una situación que exige voluntad para mantenerse en el equipo, en medio de la prioridad que le da David González a su presencia en la titular.

“Es de conocimiento público que a partir del 31 de enero me puedo ir libre, pero es cuestión de tomar una decisión, y lo que yo más quiero es que todas las partes se vean beneficiadas y el equipo se ha portado bien conmigo”, dijo Nicolás Hernández.

Noticias Destacadas