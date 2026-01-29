Deportes

Tabla en Liga BetPlay: enredo entre América de Cali y Once Caldas deja sorpresivo líder

La Liga BetPlay va tomando forma y ya hay un líder solitario en la tabla de posiciones que, para muchos, no estaba en los planes.

Siga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
30 de enero de 2026, 3:36 a. m.
Empate entre América de Cali y Once Caldas en el Pascual Guerrero.
Empate entre América de Cali y Once Caldas en el Pascual Guerrero. Foto: Colprensa: José Luis Guzmán/El Pais

Este jueves, 29 de enero de 2026, se jugaron tres partidos correspondientes a la tercera fecha de la Liga BetPlay. De hecho, la jornada quedó al día, y solo falta por jugarse el encuentro entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla, que quedó aplazado por el amistoso entre el verde e Inter Miami.

Los resultados de este jueves fueron:

  • Águilas Doradas 2 - 1 Deportivo Cali
  • Jaguares 2 - 3 Internacional de Bogotá
  • América de Cali 1 - 1 Once Caldas
La tabla del descenso tras el partido Deportivo Cali vs. Águilas Doradas y la victoria de Inter de Bogotá

Antes, ya se habían disputado siete partidos por esta misma fecha 3:

  • Cúcuta Deportivo 2 - 2 Atlético Bucaramanga
  • Fortaleza 1 - 1 Llaneros
  • Independiente Medellín 2 - 2 Deportes Tolima
  • Alianza FC 1 - 1 Boyacá Chicó
  • Independiente Santa Fe 2 - 2 Deportivo Pereira
  • Deportivo Pasto 2 - 1 Millonarios
Pasto amarga por completo el debut de Radamel Falcao con Millonarios: Un expulsado, golazo y mucha rabia azul

Tabla de posiciones luego del América de Cali vs. Once Caldas: Pasto es líder

América de Cali y Once Caldas cerraron con empate 1-1 los partidos de este jueves. La igualdad se dio en el Pascual Guerrero de la capital del Valle del Cauca, y tuvo implicaciones directas en la tabla de posiciones.

Hernán Torres contó todo lo que pasó en Millonarios tras dejar el cargo: “Es complejo”

Técnico oficializado en la Selección Perú deja puerta abierta en Millonarios: hubo movimiento

Locura en la prensa española tras la asistencia de Luis Díaz en la Champions League: “En las sombras”

Presidente de Atlético Nacional da veredicto con la llegada del Chicho Arango: se supo la decisión

El día que al nuevo fichaje estrella del América de Cali lo condenaron en Europa por delitos de violencia

La tabla del descenso tras el partido Deportivo Cali vs. Águilas Doradas y la victoria de Inter de Bogotá

Leonardo Castro contó qué pasó apenas salió Hernán Torres de Millonarios: inesperada reacción

Canterano de América de Cali jugará los octavos de Europa League y sueña con ir al Mundial con Colombia

América de Cali recibe nueva orden del TAS sobre Rodrigo Holgado: el caso dio un giro radical

Nuevo líder en la Liga BetPlay: así quedó la tabla tras el duelo de América ante Boyacá Chicó

La mecha tenía la posibilidad de ganar y alcanzar con puntaje perfecto al Deportivo Pasto en la punta de la tabla. Sin embargo, como no lo pudo hacer de local, el elenco volcánico es líder sorpresivo y solitario del acumulado con 9 de 9 puntos.

Segundo asoma Deportes Tolima y tercero América de Cali, ambos con 7. Internacional de Bogotá es cuarto con 6, mientras que del quinto al ocho todos tienen 5 puntos: Llaneros, Bucaramanga, Once Caldas y Fortaleza.

Para sorpresa de varios, Millonarios sigue en crisis. Es último con 0 puntos, tres derrotas al hilo y la salida del técnico Hernán Torres. Ya se habla de posibles reemplazos, con urgencia para que el embajador pueda levantar cabeza.

La Liga BetPlay 2026-l retornará el sábado, 31 de enero, con el encuentro entre Cúcuta Deportivo y Fortaleza. En el estadio General Santander darán inicio a la cuarta fecha de la competencia, donde hay dos partidos atractivos.

Millonarios jugará ante Medellín en Bogotá (1 de febrero) y Atlético Nacional jugará el clásico contra América de Cali en Medellín (4 de febrero).

