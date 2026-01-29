Tabla en Liga BetPlay: enredo entre América de Cali y Once Caldas deja sorpresivo líder

Este jueves, 29 de enero de 2026, se jugaron tres partidos correspondientes a la tercera fecha de la Liga BetPlay. De hecho, la jornada quedó al día, y solo falta por jugarse el encuentro entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla, que quedó aplazado por el amistoso entre el verde e Inter Miami.

Los resultados de este jueves fueron:

Águilas Doradas 2 - 1 Deportivo Cali

Jaguares 2 - 3 Internacional de Bogotá

América de Cali 1 - 1 Once Caldas

La tabla del descenso tras el partido Deportivo Cali vs. Águilas Doradas y la victoria de Inter de Bogotá

Antes, ya se habían disputado siete partidos por esta misma fecha 3:

Cúcuta Deportivo 2 - 2 Atlético Bucaramanga

Fortaleza 1 - 1 Llaneros

Independiente Medellín 2 - 2 Deportes Tolima

Alianza FC 1 - 1 Boyacá Chicó

Independiente Santa Fe 2 - 2 Deportivo Pereira

Deportivo Pasto 2 - 1 Millonarios

Pasto amarga por completo el debut de Radamel Falcao con Millonarios: Un expulsado, golazo y mucha rabia azul

Tabla de posiciones luego del América de Cali vs. Once Caldas: Pasto es líder

América de Cali y Once Caldas cerraron con empate 1-1 los partidos de este jueves. La igualdad se dio en el Pascual Guerrero de la capital del Valle del Cauca, y tuvo implicaciones directas en la tabla de posiciones.

La mecha tenía la posibilidad de ganar y alcanzar con puntaje perfecto al Deportivo Pasto en la punta de la tabla. Sin embargo, como no lo pudo hacer de local, el elenco volcánico es líder sorpresivo y solitario del acumulado con 9 de 9 puntos.

🔴🟡🔵 Un importante triunfo que se vio engalanado por la masiva presencia de los aficionados volcánicos en el mítico Departamental Libertad de la capital nariñense.



📸📸 @quiquerosero - @alfonsorosero . pic.twitter.com/r5LwQrtOuc — Deportivo Pasto (@DeporPasto) January 29, 2026

Segundo asoma Deportes Tolima y tercero América de Cali, ambos con 7. Internacional de Bogotá es cuarto con 6, mientras que del quinto al ocho todos tienen 5 puntos: Llaneros, Bucaramanga, Once Caldas y Fortaleza.

Para sorpresa de varios, Millonarios sigue en crisis. Es último con 0 puntos, tres derrotas al hilo y la salida del técnico Hernán Torres. Ya se habla de posibles reemplazos, con urgencia para que el embajador pueda levantar cabeza.

La Liga BetPlay 2026-l retornará el sábado, 31 de enero, con el encuentro entre Cúcuta Deportivo y Fortaleza. En el estadio General Santander darán inicio a la cuarta fecha de la competencia, donde hay dos partidos atractivos.

Millonarios jugará ante Medellín en Bogotá (1 de febrero) y Atlético Nacional jugará el clásico contra América de Cali en Medellín (4 de febrero).