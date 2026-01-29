Deportes

La tabla del descenso tras el partido Deportivo Cali vs. Águilas Doradas y la victoria de Inter de Bogotá

La tabla del descenso tiene novedades tras los partidos de Deportivo Cali contra Águilas Doradas y Jaguares vs. Inter de Bogotá.

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

30 de enero de 2026, 1:32 a. m.
Águilas Doradas vs. Deportivo Cali.
Águilas Doradas vs. Deportivo Cali. Foto: Colprensa

Avanza la tercera fecha de la Liga Betplay y la tabla del descenso comienza a tener algunos movimientos claves teniendo en cuenta partidos directos en la pelea por alejarse de la zona roja. Deportivo Cali tuvo que visitar a Águilas Doradas en el estadio Cincuentenario de la ciudad de Medellín, mientras que Internacional de Bogotá se presentó en el Jaraguay de Montería con Jaguares de Córdoba.

Cuatro clubes comprometidos con el descenso que comienzan a sacarse diferencias apenas comenzando la temporada. Deportivo Cali iba a la ciudad de Medellín con la única opción de ganar para alejarse de los dos puestos que mandan a la B. El club vallecaucano no reaccionó y vio el abismo en el Cincuentenario.

Águilas Doradas ganó 2-1 tras los goles de Jorge Luis Rivaldo y Frank Lozano, mientras que Felipe Aguilar descontó para Deportivo Cali. Las cosas le salieron mal al técnico Alberto Gamero y la expulsión de Andrés Correa condicionó gran parte de sus aspiraciones para darle la vuelta al marcador.

Águilas Doradas vs. Deportivo Cali.
Águilas Doradas vs. Deportivo Cali. Foto: Colprensa

Deportivo Cali tuvo lo mejor de su nómina en la cancha. El portero Pedro Gallese, más los defensas Felipe Aguilar y Fernando Álvarez; el volante Emanuel Reynoso y el delantero Juan Dinenno hicieron acto de presencia, pero no alcanzó para sumar tres puntos y el técnico Alberto Gamero comienza a estar en la mira de la hinchada.

Inter de Bogotá ganó un partido clave en Montería

A segunda hora, el turno fue para Inter de Bogotá en condición de visitante, que le ganó al recién ascendido Jaguares que no pudo encontrar opciones para al menos empatar en su propia cancha. Jhon Altamiranda y Darwin López descontaron y Kevin Parra, Fabricio Sanguinetti y Dereck Moncada anotaron para el club bogotano en el 3-1 final.

De esta manera, la tabla del descenso tiene más dramatismo por el promedio entre rivales directos. Deportivo Cali sigue cediendo en este comienzo de temporada, mientras que Inter de Bogotá y Águilas Doradas hacen la tarea con 6 y 4 puntos, respectivamente. El club ‘azucarero’ solo tiene tres puntos en tres partidos jugados, misma cantidad que Jaguares.

Pantallazo Win Sports.
Pantallazo Win Sports. Foto: Pantallazo Win Sports.

En la próxima fecha, Deportivo Cali tendrá posibilidad de levantar cabeza ante el Deportivo Pasto en el Palmaseca, mientras que Inter de Bogotá será local contra Deportes Tolima. Jaguares enfrentará a Once Caldas en Manizales y Cúcuta Deportivo, que también debe sumar tras empatar en el clásico con Bucaramanga, espera la visita de Fortaleza. Boyacá Chicó se medirá con Santa Fe en Tunja.

