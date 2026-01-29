Hernán Torres pagó cara la derrota contra Pasto: comunicado oficial de Millonarios

Millonarios no levanta cabeza en la Liga BetPlay 2026-I y cayó en condición de visitante contra Deportivo Pasto por la fecha 3. Aunque Falcao García hizo su esperado debut, no fue suficiente para contrarrestar el buen momento que atraviesa el conjunto volcánico.

Los jugadores de Millonarios que más critican tras la caída en Pasto: “Hasta un cojo le gana”

Ese resultado tuvo consecuencias en la junta directiva, que tomó la decisión de destituir de su cargo al técnico Hernán Torres.

“Millonarios FC informa que el profesor Hernán Torres no continuará como director técnico del equipo. Al profesor le reconocemos su profesionalismo, entrega y dedicación en esta etapa en el club. Sin duda, su nombre seguirá siendo muy respetado en la historia de nuestra institución”, reza el comunicado.

Hernán Torres venía tambaleando como técnico de Millonarios. Foto: Cristian Bayona

Los números de Hernán Torres

El tolimense se convierte en el primer entrenador despedido este año y abandona la disciplina de Millonarios sin puntos sumados en lo que va de 2026.

En la primera fecha perdieron contra Atlético Bucaramanga (2-1), luego cayeron en condición de local a manos de Junior (1-2) y por último sucumbieron ante Pasto en el Estadio Libertad (2-1).

El segundo ciclo de Hernán Torres al frente de Millonarios terminó con los siguientes números: 7 victorias, 5 empates y 8 derrotas en 20 partidos dirigidos para un rendimiento del 43 %.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay, tras los resultados de Santa Fe y Millonarios

Lo cierto es que Torres sí cumplió su palabra, pues en la rueda de prensa no renunció y su salida fue decisión unilateral tomada por la junta directiva.

De hecho, tras la derrota contra Pasto, habló de seguir trabajando para sacar al equipo de la crisis de resultados que afronta en este 2026.

“El equipo está haciendo un gran trabajo con los once; pienso que estábamos haciendo las cosas bien. Estamos jugando a la zona del rival, teníamos flujos de ataque, teníamos posibilidades de gol, el equipo se sentía cómodo con los once”, indicó.

Hernán Torres considera que la expulsión de Mateo García, justo antes del descanso, fue decisiva para que Deportivo Pasto se quedara con los tres puntos. “Indiscutiblemente, la expulsión nos afecta bastante. Es una plaza muy difícil y con un hombre menos es más difícil”, señaló.

Lista de candidatos

Ahora empieza la búsqueda de un nuevo DT que tenga un impacto inmediato. Millonarios ya tiene tres posibles candidatos a tomar las riendas del equipo, pero todo depende de los planes que tenga el director deportivo Ariel Michaloutsos.

En la lista aparecen estos tres nombres: Rafael Dudamel, Ariel Holan y Gustavo Álvarez.

La idea en el club embajador es tomar la situación con tranquilidad y elegir a un técnico que se ajuste a las cualidades del plantel. Lo más seguro es que apostarán por un entrenador extranjero, dada la política de fichajes que se ejecutó en el presente mercado.