¿Waka Waka en Transmilenio? Imitador ‘Yo me llamo Shakiro’ sorprendió hasta al conductor con su espectacular presentación

Actualmente, ‘Yo me llamo’ es el programa número 1 de la televisión colombiana según los estudios de rating. Este famoso concurso de imitación de artistas musicales es el preferido por muchos pues, motiva a varios televidentes a ponerse bajo las vestiduras de sus cantantes favoritos.

Sin embargo, no siempre llegan a participar en el reconocido show de talentos, y en algunas ocasiones deciden mostrar su talento en vivo y en directo a los transeúntes de la ciudad.

Con un croptop , pantalones cortos y una llamativa peluca rubia, este hombre quien es conocido en redes sociales como ‘Yo me llamo Shakiro’ causó sensación en el articulado, tanto así, que el conductor decidió apoyarlo con un “juego de luces”, ambientando la presentación, al ritmo de la canción ‘Waka Waka’.

Como era de esperarse, el video ha generado una gran cantidad de visualizaciones y comentarios en internet, pues, aunque el imitador no se destaque por su parecido físico con Shakira, logra alegrar el trayecto de los pasajeros que se dirigen hacia diferentes puntos de la ciudad.

‘Yo me llamo’ Shakira enfureció a Amparo Grisales

En la noche del 2 de agosto llegó al imponente escenario de ‘Yo me llamo’, el participante que prometía ser el doble perfecto de Shakira, la artista colombiana más exitosa de todos los tiempos.

Posteriormente, la cuenta oficial de Instagram de ‘Yo me llamo’ publicó una cápsula para la sección “El lente espía”, donde el imitador de Shakira dio su postura respecto a su presentación.

“Aunque me hayan dicho que no, es una forma de salir de mi zona de confort, esto me ayuda mucho para en algún momento llegar a cumplir mis sueños como la actuación y la recreación”, dijo con toda la actitud.