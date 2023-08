¿Le salió competencia a Jim Velásquez? Alina Lozano se vio muy feliz con este actor

Pese a esto, son varios los problemas que han girado en torno a la sonada relación, pues muchos de sus fanáticos afirman que no tuvieron una relación real; por el contrario, todo se trataría de una estrategia digital para incrementar su número de seguidores e interacciones en diferentes redes sociales como Instagram, Facebook y TikTok.

Incluso, la joven exnovia de Jim estaría involucrada en el show mediático, pues protagonizó varios videos de la pareja e incluso se mostró afectada por la nueva relación del actor, dando a entender que aún estaba enamorada y no había superado la relación que mantuvieron.

Sin embargo, hace pocos días, Alina Lozano confirmó en su cuenta de Instagram que su relación con Jim había llegado a su fin , pues no estaba de acuerdo con varias decisiones y acciones que había tomado el joven, pues se sentía irrespetada y poco valorada por quien sería su pareja amorosa.

Adicionalmente, aprovechó el momento para agradecerles a los fanáticos que los apoyaron y siempre entendieron sus decisiones, pues para ella no fue una situación sencilla de sobrellevar.

“Gracias también a las personas que me han insultado muchísimo, como esa persona que dice ‘señora, tenga dignidad, no exponga su dolor así'. Claro, estamos acostumbrados a exponer solo la parte bonita, estamos acostumbrados a ver de las relaciones esa parte luminosa, con los filtros del amor y los cuentos de hadas. Pero las historias y el amor no son cuentos de hadas, son historias reales donde pasan esas cosas”, finalizó Alina, respondiendo a las miles de críticas que recibió al respecto.