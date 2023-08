De cantar en TransMilenio, al escenario de Yo Me Llamo: joven de 23 años sorprende con su gran talento

Yo me llamo es uno de los programas preferidos de los televidentes de la televisión colombiana, pues cada noche sorprende a los jurados con un gran número de imitadores que esperan ser “el doble perfecto” de su cantante favorito.

“Tienes una voz muy joven, pero tienes una locura que me convenció”, afirmó el músico y compositor argentino César Escola, mientras oprimía el tan esperado botón verde.

Por su parte, Amparo Grisales no quedó muy convencida con la voz del joven, y procedió a oprimir el botón rojo. Sin embargo, el imitador cuenta con una segunda oportunidad para convencer al jurado de que merece ingresar a la escuela de ‘Yo me llamo’.

“Me parece que los gritos son maravillosos, pero no le escucho bien las frases, no se las escucho puras, no se las escucho claras... Hay que mejorar el color”, finalizó Amparo, quien invitó al participante a mejorar en ese aspecto para volver en la segunda etapa del concurso.