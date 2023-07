Amparo Grisales se sinceró sobre su ‘relación’ con nueva integrante de ‘Yo me llamo 2023′: “Vivo agarrada con ella”

Yo me llamo se prepara para darle la bienvenida a una nueva temporada, cargada de sorpresas, música y talento. Este 2023 se vestirá del doble perfecto, buscando en una gran multitud cuál será el participante que descrestará con su parecido y su similitud al artista original.

No obstante, esta temporada de Yo me llamo se expondrá a cambios inesperados dentro del juego, modificando su estilo y esencia para este regreso a la pantalla chica. La producción tendrá un toque más elegante, por lo cual los aspirantes a la competencia tendrán que esforzarse y luchar con todo lo que tienen.

Yo me llamo, logo del famoso programa. | Foto: Yo me llamo

Este grupo de profesionales estará acompañado de Simphony, una inteligencia artificial que se encargará de evaluar el rendimiento de los participantes en cada gala y decidirá quién se mantuvo con la mejor afinación. Esta “integrante” llegará a ponerle un porcentaje de polémica, ya que no se ‘entendió' del todo con Amparo Grisales.

Pipe Bueno debutó como jurado de Yo me llamo en el año 2017. Amparo Grisales está desde el inicio y es ya una marca dentro de este programa concurso del canal Caracol. | Foto: Heidy LeÓn-semana

Sin embargo, la actriz también fue contundente y afirmó que su ‘relación’ con la inteligencia artificial no era muy buena, ya que diferían en cómo veían a cada participante. La colombiana puntualizó que “vivían peleando”, pues esta invitada no tenía sentimientos y no entendía de emociones.