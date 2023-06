Melina Ramírez enternece las redes con video junto a Salvador

Melina Ramírez es una de las mujeres más queridas por todos los colombianos, todo gracias a su enorme talento ante las cámaras y su innegable belleza que deslumbra a más de uno, no solo a través de la pantalla chica, sino también en las redes sociales, donde suele mostrar su escultural cuerpo en conjuntos muy sexis y sugestivos que entallan su figura a la perfección.

Pero en dichas plataformas también se ven muchos detalles de la vida privada de la caleña, quien suele publicar los pormenores de su relación con el actor Juan Manuel Mendoza, con quien se casará en los próximos meses, y momentos hermosos con su hijo Salvador, fruto de la relación que sostuvo la presentadora con el deportista e influencer Mateo Carvajal.

Melina Ramírez explica por qué ya no está en la televisión. - Foto: Cuenta de Instagram @melinaramirez90

En las historias que publicó la vallecaucana en las últimas horas, hay un video tierno, que ella le ha regalado a sus más de 5.,1 millones de seguidores, aprovechando todo el revoltijo que se le armó de cuenta de la mudanza que está llevando a cabo, todo mientras ella está en plenas grabaciones de un nuevo proyecto televisivo que saldrá al aire en los próximos meses.

La presentadora celebró su tercer Día de la Madre. - Foto: Instagram @melinaramirez90

La caleña mostró el momento en que Salvador se metió entre una bolsa de tela para hacer mercado y con ayuda de su abuela empezó a jugar y a saltar, lo que desató la alegría y la risa de todos los presentes, pues el pequeño estaba viviendo uno de los momentos más divertidos de su vida y le estaba generando un recuerdo memorable a su familia. Por eso la presentadora no dudó en compartirlo en sus redes.

La foto de la discordia

Pero no todo lo que comparte la caleña en sus redes es del agrado de sus fanáticos o de otros cibernautas, que siempre están pendientes de su contenido. Esta vez Melina compartió una tierna imagen de Salvador, disfrutando de un tiempo muy divertido y de calidad con Juan Manuel, actual novio de la caleña.

En dicha foto los dos están en la playa jugando con la arena y el actor está abrazando al pequeño y le está dando un amoroso y paternal beso en la espalda, momento que Ramírez capturó para la posteridad y obviamente compartió con sus más de 5,1 millones de seguidores.

Pero lo que sería una demostración de amor y ternura por parte de Melina en la plataforma, se convirtió en un tema de debate público entre los seguidores de la caleña y sus detractores, pues aunque unos alabaron la postal y reconocieron lo bella que es, otros la vieron como una alerta roja para Mateo, a quien empezaron a citar en la sección de comentarios porque no ven con buena cara que Mendoza, siendo solo pareja de Melina, tenga esas muestras de cariño con un niño que no es su hijo biológico.

Melina Ramírez y Juan Manuel Mendoza hablan con SEMANA sobre sus expectativas en el partido ante Brasil. Foto: SEMANA. - Foto: SEMANA

“Uyyy, yo no quisiera saber cómo se siente el verdadero papá 😢 😢”. “No me gusta la foto porque el niño está aplastado ahí y el beso en el cuello y así fuera el papá biológico no es apto esa foto”. “Todo tiene su límite, es un niño para ser aplastado por un adulto en esa forma y pose, preferiría un abrazo fraternal o beso en la mejilla, algo más apto”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación, que ya cuenta con más de 61 mil likes.

Por el momento, Mateo no se ha pronunciado sobre el tema en ninguna de sus redes sociales, en las que ha estado publicando avances de su recuperación luego de la lesión que sufrió jugando fútbol con otros famosos en el evento deportivo de La Liendra.