Melina Ramírez confiesa cómo comparte el tiempo de Salvador con Mateo Carvajal

Cuando Melina Ramírez y Mateo Carvajal anunciaron que iban a ser papás, el mundo de la farándula y sus millones de seguidores lo celebraron con bombos y platillos, pero la felicidad duró poco, pues la pareja se separó incluso antes de que llegara el pequeño y apenas Salvador estuvo en este mundo, ha tenido que estar entre dos hogares y dos familias diferentes.

Contra todo pronóstico, el modelo de separación con un recién nacido les funcionó a los dos famosos, pues cada uno hizo su vida por separado y ninguno dejó aparte su responsabilidad como padre, pues Melina siempre le ha dado a Salvador su lugar frente a las parejas posteriores que ha tenido y Mateo jamás lo dejó atrás, haciendo todo lo posible para compartir el tiempo que le toca junto a su primogénito.

Mateo Carvajal y Melina Ramírez, 'Desafío'. - Foto: Instagram @melina_y_mateo_

Lo más increíble de esta historia es que ahora tanto Melina como Mateo están próximos a llegar al altar, cada uno con su nueva pareja. Ella está tratando de cuadrar los horarios de su agenda con la de su prometido, el actor Juan Manuel Mendoza, para llevar a cabo su boda este año, celebración que se ha ido aplazando por varios meses por cuestiones laborales de ambos.

Por su parte, Mateo se comprometió en vivo y en directo con su actual novia, Stephanie Ruiz, quien con un “sí” rotundo puso en marcha todos los preparativos necesarios para su enlace, que aún no tiene fecha, pero que ya ha impulsado a la pareja a comprar su nuevo apartamento de lujo con objetos tecnológicos de última generación que hacen parte de su nuevo nidito de amor.

Melina Ramírez - Foto: Instagram @melinaramirez90

Tanto a Melina como a Mateo se les ve de igual forma compartiendo con Salvador en sus redes sociales. Los videos de Ramírez junto a su pequeño haciendo yoga y conectando con la naturaleza de miles de formas le han robado el corazón a millones de cibernautas que con ‘likes’ y comentarios validan esta relación madre-hijo, que obviamente está retratada con imágenes que parecen postales de película.

Por otro lado, el humor es el común denominador entre las publicaciones que hace Mateo con su retoño, en los que las expresiones chistosas y muecas son infaltables y las pilatunas del chico también hacen el día de millones de fans del deportista. No es sino ver cómo Salvador defiende a la futura esposa de su papá de otros pretendientes que intentan hacerle un halago, para que las redes se derritan con su ternura.

Mateo Carvajal le dice a su hijo Salvador que no puede tener novia y así reacciona. - Foto: cuenta de instagram @mateoc17

Pero entonces la pregunta es: ¿cómo hacen para compartir el tiempo de Salvador? Esta cuestión le llegó a la caja de preguntas de la dinámica que la caleña hizo a través de sus historias de Instagram, lo que generó una emotiva respuesta por parte de la presentadora, quien en unos días iniciará grabaciones de su nuevo proyecto televisivo.

“Soy de las que piensa que por ser las madres no tenemos ningún derecho de no permitir esa relación. Mi hijo tiene un derecho por naturaleza de crecer con su padre y su padre un derecho por naturaleza de ejercer su paternidad, más padres que quieren estar presentes y quieren disfrutar de ese proceso tan maravilloso… No es fácil, es duro, yo lloro, tengo ansiedad semanas antes de que se vaya, pero siempre me fortalezco pensando en su felicidad, poniendo por encima su felicidad”, expresó la caleña.

Aunque Melina no especificó si hay unos tiempos estipulados como suele dar la ley en casos de separación conyugal con infantes de por medio, sí dejó claro que ella es una de las defensoras de que Mateo comparta con el pequeño en su entorno, tal como ella lo hace viviendo su nueva relación y que integra una nueva familia, donde también está la hija del actor Mendoza.