Melina Ramírez dedicó emotivas palabras a su hijo, Salvador: “Te voy a extrañar más que siempre”

Melina Ramírez se convirtió en una de las presentadoras más comentadas de la televisión nacional, no solo por su belleza y personalidad, sino por el evidente talento que tiene para manejar distintos formatos y proyectos. Su paso por los reinados de belleza la llevó a cautivar las miradas de integrantes de RCN, quienes la ficharon para la sección de deportes y, posteriormente, entretenimiento, donde consolidó su imagen en los medios.

La presentadora desempolvó recuerdos de su infancia donde mostró cómo lucía en aquel entonces. - Foto: Instagram @melinaramirez90

Al conquistar al público nacional con su profesionalismo, la también modelo despertó interés en miles de personas, quienes quisieron saber de su vida personal, su intimidad y sus proyectos laborales a futuro. Muchos se concentraron en los contenidos de la caleña sobre su etapa como mamá, la relación que llevó en el pasado con Mateo Carvajal y el compromiso actual que sostiene con Juan Manuel Mendoza.

Melina Ramírez y Juan Manuel Mendoza, durante una entrevista con SEMANA Foto: SEMANA. - Foto: SEMANA

Recientemente, las miradas de los curiosos se posaron sobre una inesperada publicación que realizó Melina Ramírez en su cuenta oficial de Instagram, donde dedicó un emotivo y amoroso mensaje a su pequeño hijo, Salvador, fruto del vínculo que vivió con Carvajal. La presentadora expresó unas tiernas palabras, centrándose en cuánta falta le haría el menor.

Melina Ramírez vuelve a la televisión con programa de Caracol - Foto: Instagram @melinaramirez90

Tal y como se vio en el pasado, el hijo de la modelo pasará unos días junto a su progenitor y la familia paterna, por lo que la caleña suele mostrarse triste al tener que despedirse por un tiempo del niño. La empresaria no lo pensó dos veces y plasmó sus emociones en un post, el cual reflejó el amor que existe entre ambos.

En la historia que compartió Melina Ramírez se logró detallar a Salvador dándole un beso en la mejilla mientras la abrazaba. La creadora de contenido también posó enviando un beso a la cámara, sosteniendo a su niño.

“Qué días tan maravillosos a tu lado. Te voy a extrañar más que siempre, que apego el que tengo. Disfruta tu familia, mi niño”, escribió Ramírez, deseándole lo mejor a su primogénito en este viaje que emprendía para encontrarse con Mateo Carvajal.

Mateo Carvajal y su hijo. - Foto: Instagram @mateoc17

De igual manera, esta publicación funcionó como escenario para felicitarlo por un logro que tuvo, el cual era dejar el chupo, pese a lo complicado que fue.

“Nos despedimos de la pupa (chupo) y aunque no fue fácil, lo lograste mi vida. No sabes la alegría que siento de acompañarte en todas tus etapas. Sin afán, sin presión, respetando el proceso. Te amo tanto. ¡Qué días más hermosos, 100% dedicada a ti!”, agregó.

La presentadora se despidió unos días de su pequeño. - Foto: Instagram @melinaramirez90

Melina Ramírez rompió el silencio y contó cómo fue su separación de Mateo Carvajal

Uno de los focos de atención de los curiosos fue la relación sentimental que sostuvo con Mateo Carvajal, con quien se topó en una de las temporadas de El Desafío. Los dos nunca interactuaron en el programa, por lo que su amor surgió una vez terminó el proyecto y coincidieron en una reunión a la que fueron invitados.

En entrevista con la revista Don Juan, Melina Ramírez abrió su corazón y relató algunas cosas del vínculo amoroso que sostuvo con el deportista, indicando cómo fluyó todo para que avanzaran y se convirtieran en padres de Salvador.

La presentadora y el deportista se toparon en un reality colombiano. - Foto: Instagram @mateoc17 - @melinaramirez90

“Fue muy curioso: yo no era la presentadora principal, salía muy poquito, diez segundos, pero la gente se conectó un montón conmigo y se acuerda hasta el día de hoy. Seguía al aire, pero ya se habían acabado las grabaciones, y por eso para la gente era como si todavía siguiera…aquí empezamos a hablar, a conocernos, en el reality, de hecho, nunca hubo conexión, para mí era un participante más”, dijo la caleña sobre su romance y la experiencia en el reality.

El tiempo pasó y poco a poco conectaron más, consolidando una química significativa e inesperada. La presentadora quedó embarazada y ahí fue cuando comenzaron a llegar las diferencias, por lo que en diciembre de 2019 confirmaron la ruptura amorosa.

Según las declaraciones que brindó la modelo al medio, y que recogió El Tiempo, el proceso de separación no fue nada fácil para Ramírez, ya que el ser madre soltera la afectó y la llevó a tener algunas crisis internas. La colombiana mencionó en el diálogo lo que tuvo que lidiar en el posparto y las acciones que tomó para no causarle daño a su bebé.

La presentadora se sinceró sobre el proceso que vivió tras separarse del deportista. - Foto: Instagram @mateoc17 - @melinaramirez90

“Fue un proceso durísimo y necesitaba a mi familia. Mi ginecobstetra me decía: ‘Alístese que usted tiene todo para que le dé una depresión postparto’, y yo dije: ‘No, si a mí me da depresión postparto, me lleva el hijue$#$, porque estoy vuelta m%$3rda por dentro, donde yo le deje coger fuerza a esta depresión o a esta tristeza, ¿quién va a alimentar a mi hijo?’”, señaló.

Ante esta situación, Melina Ramírez optó por regresar a Cali e iniciar de nuevo, teniendo en cuenta que debía luchar por el bienestar de Salvador. Al estabilizar todo en su vida, la presentadora manejó la relación con Mateo Carvajal de la mejor manera, confirmando lo bien que se entienden como padres y la buena labor que hace el paisa con el niño: “Tenemos una muy buena relación y él es un gran papá”.