“Es mi realidad”: el curioso mensaje de Melina Ramírez; ¿adiós definitivo a la TV?

Melina Ramírez es una de las presentadoras colombianas más seguidas. Hay varios aspectos de la caleña que resaltan sus miles de seguidores, como su estatura, su belleza y también su talento para la presentación.

Aunque muchos no saben que, al igual que muchas de sus compañeras de los set de grabación, Melina se dio a conocer en el país luego de participar en el Reinado Nacional de la Belleza representando a su departamento del Valle.

En la actualidad, aunque Ramírez no se llevó la corona, lo cierto es que su vida en el mundo de la presentación le ha abierto muchas puertas. Sin embargo, hace varios meses que no se le ve en la televisión y en una reciente foto dio una pista del porqué.

Melina Ramírez, sin querer, habría revelado cuál es su nueva “realidad”

Durante varios años, Melina Ramírez ha sido la encargada de presentar algunos de los programas más vistos en la televisión colombiana. Inició presentando la sección deportiva de ‘Noticias RCN’, después estuvo como presentadora en el ‘reality’ “Sueño Fútbol”.

Muchos la recuerdan también por su paso en programas como El desafío y Yo me llamo. Sin embargo, a pesar de su talento y del cariño que ha ganado de sus seguidores, a Melina no se le ha vuelto a ver en ningún programa, ¿qué pasó?

En su cuenta oficial de Instagram, donde tiene más de cinco millones de seguidores, la mujer de 32 años publicó una foto en la que mostraría una pequeña pista de por qué no se le ha visto de nuevo como presentadora.

“Yo intentando tomarme fotos para Instagram… Pero alguien llega siempre… (ver última foto). Esa es mi realidad”. Al decir que es su nueva realidad, se refiere a su rol como madre con su único hijo, Salvador, el cual tuvo con el deportista e influenciador Mateo Carvajal.

En entrevista con Lo sé todo, Melina ya había confirmado que había estado lejos de las cámaras por haberse enfocado en el cuidado de su hijo, pero también en su faceta de empresaria con su emprendimiento de productos para entrenar.

“He estado enfocadísima en mi marca, sacándola adelante, con nuevos retos. Muy enfocada en esta nueva faceta de empresaria y por supuesto de mamá siempre. He estado muy perdida, demasiado ocupada, emprender no es fácil, pero es una faceta que me tiene enamorada también y trabajando muy duro”. También contó que próximamente podrán verla de nuevo en la televisión.

¿Nuevo embarazo?

Además, la expareja sentimental de Mateo Carvajal encendió las alarmas de sus fieles seguidores de Instagram, una vez utilizó sus historias de la cuenta oficial para anunciar una sorpresa que llegaba a su vida. En este mensaje no dio detalles de qué se podría tratar, por lo que le abrió la puerta a los usuarios para que especularan al respecto.

“Me muero con una sorpresa que viene pronto”, escribió Ramírez en el ‘post’, donde habilitó la casilla de preguntas y respuestas para que los interesados opinaran libremente, y dejó a la vista una imagen en compañía de Salvador Carvajal, su primogénito. “¿Qué creen o les gustaría que fuera?”, agregó en el espacio, donde despertó incertidumbre en más de uno.

Al participar de esta dinámica sobre la noticia que daría la presentadora, muchas personas lanzaron ideas y comentarios, enfocándose en que posiblemente se trataba de un nuevo bebé. Gran cantidad de reacciones aseguraron que se trataba de su segundo embarazo.

La celebridad, que también se destaca como modelo, se refirió al tema y se mostró completamente sorprendida con la conclusión que sacaron los integrantes de su comunidad por el anuncio. Con una nueva publicación, Melina quiso aclarar esto y revelar si se trataba de otro bebé en su vida.

“Un poco preocupada con sus respuestas, todos creyendo que estoy (emoji de embarazo)”, escribió la caleña en la imagen. “No, por ahora no, gracias”, agregó en su respuesta, poniéndole punto final a los rumores que se pudieran presentar al respecto.